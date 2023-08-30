Мудрик вне заявки. Стал известен стартовый состав Челси на кубковый матч
Михаил Мудрик не сыграет в матче Кубка Англии
Тренерский штаб лондонского «Челси» определил стартовый состав на матч второго раунда Кубка лиги против «Уимблдона».
Санчес — Хамфрис, Колвилл, Дисаси — Кукурелья, Галлахер, Угочукву, Маатсен — Морейра, Мадуеке - Барстоу.
Запасные: Петрович, Сэмоэлс-Смит, Фернандес, Кайседо, Силва, Джексон, Бергстрем, Чилуэлл, Густо.
Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в заявку на встречу против «Уимблдона» не попал.
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Your Chelsea side tonight! 🔵@ParimatchUK | #CarabaoCup pic.twitter.com/JYTJjQVeTe— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2023
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