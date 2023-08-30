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Кубок английской лиги
Челси
30.08.2023 21:45 – 18 0 : 0
Уимблдон
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Англия
30 августа 2023, 21:33 | Обновлено 30 августа 2023, 21:40
394
0

Мудрик вне заявки. Стал известен стартовый состав Челси на кубковый матч

Михаил Мудрик не сыграет в матче Кубка Англии

30 августа 2023, 21:33 | Обновлено 30 августа 2023, 21:40
394
0
Мудрик вне заявки. Стал известен стартовый состав Челси на кубковый матч
ФК Челси

Тренерский штаб лондонского «Челси» определил стартовый состав на матч второго раунда Кубка лиги против «Уимблдона».

Санчес — Хамфрис, Колвилл, Дисаси — Кукурелья, Галлахер, Угочукву, Маатсен — Морейра, Мадуеке - Барстоу.

Запасные: Петрович, Сэмоэлс-Смит, Фернандес, Кайседо, Силва, Джексон, Бергстрем, Чилуэлл, Густо.

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в заявку на встречу против «Уимблдона» не попал.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Челси Уимблдон (клуб) Кубок английской лиги по футболу Михаил Мудрик стартовые составы
Источник ФК Челси
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