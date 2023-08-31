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Кубок английской лиги
Челси
30.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Уимблдон
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Англия
31 августа 2023, 09:12 |
1933
0

Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка английской лиги

31 августа 2023, 09:12 |
1933
0
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

30 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги между клубами «Челси» и «Уимблдон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку «синих» из-за травмы.

Победный мяч на 72-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес, которого «Челси» подписал за 120 миллионов евро из «Бенфики». Для Энцо этот мяч стал первым в футболке лондонцев.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

Челси – Уимблдон – 2:1

Голы: Мадуэке, 45+1 (пен), Фернандес, 72 – Тилли, 19 (пен).

Видеообзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Нони Мадуеке (Челси).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Тилли (Уимблдон).
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Источник Sport.ua
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