30 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги между клубами «Челси» и «Уимблдон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку «синих» из-за травмы.

Победный мяч на 72-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес, которого «Челси» подписал за 120 миллионов евро из «Бенфики». Для Энцо этот мяч стал первым в футболке лондонцев.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

Челси – Уимблдон – 2:1

Голы: Мадуэке, 45+1 (пен), Фернандес, 72 – Тилли, 19 (пен).