Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
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30 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги между клубами «Челси» и «Уимблдон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».
Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку «синих» из-за травмы.
Победный мяч на 72-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес, которого «Челси» подписал за 120 миллионов евро из «Бенфики». Для Энцо этот мяч стал первым в футболке лондонцев.
Кубок английской лиги
1/32 финала, 29 августа
Челси – Уимблдон – 2:1
Голы: Мадуэке, 45+1 (пен), Фернандес, 72 – Тилли, 19 (пен).
Видеообзор матча:
События матча
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