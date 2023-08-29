Уже скоро. Почеттино рассказал о восстановоении Мудрика

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино сейчас не готов назвать точные сроки возвращения Михаила Мудрика, но дал понять, что украинцу осталось не так долго до возвращения на поле.

«У нас достаточно травмированных. Бенуа Бадиашиль и Армандо Броха играть еще не готовы, им нужно ждать до завершения паузы на матчи сборных».

«Мудрик? Он ближе к возвращению, чем Бадиашиль, но нам все еще нужно ежедневно оценивать его состояние», — сказал Почеттино.

Ранее стало известно, что Михаил пропустит матч Кубка лиги против «Уимблдона».