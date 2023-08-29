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Англия
29 августа 2023, 19:50 | Обновлено 29 августа 2023, 19:51
257
0

Уже скоро. Почеттино рассказал о восстановоении Мудрика

Судя по всему, осталось не так долго

29 августа 2023, 19:50 | Обновлено 29 августа 2023, 19:51
257
0
Уже скоро. Почеттино рассказал о восстановоении Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино сейчас не готов назвать точные сроки возвращения Михаила Мудрика, но дал понять, что украинцу осталось не так долго до возвращения на поле.

«У нас достаточно травмированных. Бенуа Бадиашиль и Армандо Броха играть еще не готовы, им нужно ждать до завершения паузы на матчи сборных».

«Мудрик? Он ближе к возвращению, чем Бадиашиль, но нам все еще нужно ежедневно оценивать его состояние», — сказал Почеттино.

Ранее стало известно, что Михаил пропустит матч Кубка лиги против «Уимблдона».

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Источник: Ромелу Лукаку – игрок Ромы
Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино
Источник Football London
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