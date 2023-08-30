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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
30.08.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 августа 2023, 08:15 |
234
0

ПСВ – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 августа в 22:00 по Киеву

30 августа 2023, 08:15 |
234
0
ПСВ – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа на «Филипс» пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором ПСВ встретится с «Рейнджерс» (Глазго). Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

ПСВ

Команда входит в тройку грандов футбола Нидерландов. Но несколько раз кряду крестьяне становится именно 2-ми. При Рогере Шмидте не удавалось опередить Аякс. В прошлом сезоне, уже при ван Нистелрое, проиграли в гонке за трофей Фейеноорду. Соперника из Роттердама в начале нового розыгрыша обыграли, в рамках голландского Суперкубка. Это было первым достижением на новом посту Петера Боса. Неплохо начинал специалист и в рамках Эредивизии, победив и у Утрехта (2-0), и у Витесса (3-1). Параллельно представитель Эйндховена вел борьбу в рамках квалификации Лиги чемпионов. Там голландцы мало заметили сопротивление Штурма (4-1 дома, 3-1 в Австрии), а вот с более сильным и хорошо знакомым соперником из Шотландии не без проблем взяли результативную ничью на выезде.

Рейнджерс (Глазго)

Клуб пережил банкротство, и после него гранда заставили возвращаться фактически с любительского уровня. В итоге вышло довольно быстро подняться в Премьершип, вот только светло-синие оставались за спиной у соседа и врага, Селтика. Исключением стал период работы Джеррарда, что все-таки оформил со своими подопечными 1-е место. Но вскоре Стивен ушел в Астон Виллу, а команда откатилась назад, на 2-е место. Так было и в прошлом сезоне, при бывшем ассистенте Стиви Джи, Майкле Биле. Этого, впрочем, хватило для нового старта в квалификации Лиги чемпионов. С Серветтом там шотландцы справились, выиграв 2-1 дома и закончили вничью в Швейцарии. Вел Рейнджерс дважды в счете и дома с голландцами, но там все закончилось зрелищной ничьей.

Статистика личных встреч

Стороны сыграли в еврокубках вот уже 9 матчей. И только однажды, в 2011-м, выигрывал ПСВ. У Рейнджерс 4 победы, в том числе шотландцы прошли соперника год назад: 2-2 в Глазго, 1-0 в Эйндховене - они явно не против повторить.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы голландцев, причем довольно легкой. Но это будет точно зрелищный поединок - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,89).

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Глазго Рейнджерс ПСВ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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