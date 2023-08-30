ПСВ Эйндховен

30 августа на «Филипс» пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором ПСВ встретится с «Рейнджерс» (Глазго). Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

ПСВ

Команда входит в тройку грандов футбола Нидерландов. Но несколько раз кряду крестьяне становится именно 2-ми. При Рогере Шмидте не удавалось опередить Аякс. В прошлом сезоне, уже при ван Нистелрое, проиграли в гонке за трофей Фейеноорду. Соперника из Роттердама в начале нового розыгрыша обыграли, в рамках голландского Суперкубка. Это было первым достижением на новом посту Петера Боса. Неплохо начинал специалист и в рамках Эредивизии, победив и у Утрехта (2-0), и у Витесса (3-1). Параллельно представитель Эйндховена вел борьбу в рамках квалификации Лиги чемпионов. Там голландцы мало заметили сопротивление Штурма (4-1 дома, 3-1 в Австрии), а вот с более сильным и хорошо знакомым соперником из Шотландии не без проблем взяли результативную ничью на выезде.

Рейнджерс (Глазго)

Клуб пережил банкротство, и после него гранда заставили возвращаться фактически с любительского уровня. В итоге вышло довольно быстро подняться в Премьершип, вот только светло-синие оставались за спиной у соседа и врага, Селтика. Исключением стал период работы Джеррарда, что все-таки оформил со своими подопечными 1-е место. Но вскоре Стивен ушел в Астон Виллу, а команда откатилась назад, на 2-е место. Так было и в прошлом сезоне, при бывшем ассистенте Стиви Джи, Майкле Биле. Этого, впрочем, хватило для нового старта в квалификации Лиги чемпионов. С Серветтом там шотландцы справились, выиграв 2-1 дома и закончили вничью в Швейцарии. Вел Рейнджерс дважды в счете и дома с голландцами, но там все закончилось зрелищной ничьей.

Статистика личных встреч

Стороны сыграли в еврокубках вот уже 9 матчей. И только однажды, в 2011-м, выигрывал ПСВ. У Рейнджерс 4 победы, в том числе шотландцы прошли соперника год назад: 2-2 в Глазго, 1-0 в Эйндховене - они явно не против повторить.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы голландцев, причем довольно легкой. Но это будет точно зрелищный поединок - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,89).