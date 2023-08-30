АЕК – Антверпен, Копенгаген – Ракув, ПСВ – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов
30 августа в 22:00 проходят три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.
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Украинский форвард Владислав Кочергин – в основном составе польского Ракува.
Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 30 августа
- 22:00. АЕК (Греция) – Антверпен (Бельгия) [первый матч – 0:1]
- 22:00. Копенгаген (Дания) – Ракув (Польша) [первый матч – 1:0]
- 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) [первый матч – 2:2]
Пары раунда Q4 (плей-офф)
22:00. АЕК (Греция) – Антверпен (Бельгия)
22:00. Копенгаген (Дания) – Ракув (Польша)
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия)
События матча
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