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Лига Чемпионов
Копенгаген
30.08.2023 22:00 – 77 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 0
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 августа 2023, 22:00 | Обновлено 30 августа 2023, 22:01
408
0

АЕК – Антверпен, Копенгаген – Ракув, ПСВ – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 30 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов

30 августа 2023, 22:00 | Обновлено 30 августа 2023, 22:01
408
0
АЕК – Антверпен, Копенгаген – Ракув, ПСВ – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Ракув. Владислав Кочергин

30 августа в 22:00 проходят три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Владислав Кочергин – в основном составе польского Ракува.

Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 30 августа

  • 22:00. АЕК (Греция) – Антверпен (Бельгия) [первый матч – 0:1]
  • 22:00. Копенгаген (Дания) – Ракув (Польша) [первый матч – 1:0]
  • 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) [первый матч – 2:2]

Пары раунда Q4 (плей-офф)

22:00. АЕК (Греция) – Антверпен (Бельгия)

22:00. Копенгаген (Дания) – Ракув (Польша)

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия)

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Вавро (Копенгаген).
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Источник Sport.ua
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