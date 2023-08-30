ПСВ разгромил Рейнджерс, Ракув с Кочергиным не сумел выйти в группу ЛЧ
Бельгийский Антверпен во второй раз переиграл греческий АЕК
Вечером 30 августа прошли три ответных поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители противостояний – Антверпен, Копенгаген и ПСВ – вышли в групповой раунд ЛЧ.
Проигравшие команды – АЕК, Ракув и Рейнджерс – переходят в группу Лиги Европы.
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Украинский форвард Владислав Кочергин вышел в основном составе польского Ракува и провел на поле 76 минут до замены, но его команда не сумела обыграть датский Копенгаген (1:1).
Бельгийский Антверпен во второй раз переиграл греческий АЕК (2:1), а нидерландский ПСВ разгромил шотландский Рейнджерс (5:1).
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 30 августа
22:00. АЕК (Греция) – Антверпен (Бельгия) – 1:2 [первый матч – 0:1]
Голы: Араухо, 90 – Керк, 73, Баликвиша, 90+5
22:00. Копенгаген (Дания) – Ракув (Польша) – 1:1 [первый матч – 1:0]
Голы: Вавро, 35 – Зволински, 87
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 5:1 [первый матч – 2:2]
Голы: Сайбари, 35, 53, Люк де Йонг, 66, Верман, 78, Голдсон, 81 (автогол) – Тавернье, 64.
Результаты Q4 Лиги чемпионов
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