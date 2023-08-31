АЕК Афины – Антверпен – 1:2. Нервная концовка игры. Видео голов и обзор

Вечером 30 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Бельгийский Антверпен во второй раз переиграл греческий АЕК (2:1). Команды обменялись голами в самом конце игры, и последние минуты имели интригу.

Антверпен вышел в групповой раунд ЛЧ, а АЕК переходит в группу Лиги Европы.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 30 августа

22:00. АЕК (Греция) – Антверпен (Бельгия) – 1:2 [первый матч – 0:1]

Голы: Араухо, 90 – Керк, 73, Баликвиша, 90+5

Видео голов и обзор матча