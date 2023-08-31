Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Клубы будут поделены на 8 групп по 4 команды, жеребьевка пройдет 31 августа
По итогам матчей 4-го раунда квалификации определены последние 6 участников группового раунда Лиги чемпионов.
Победители противостояний – Брага, Янг Бойз, Галатасарай, Антверпен, Копенгаген и ПСВ – вышли в групповой раунд ЛЧ.
32 клубов будут поделены на 8 групп по 4 команды. Жеребьевка пройдет 31 августа.
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Стали известны корзины посева, которые базируются на клубном рейтинге УЕФА. В первую корзину входят действующие обладатели трофеев ЛЧ и ЛЕ, а также победители топ-7 национальных чемпионов прошлого сезона.
Донецкий Шахтер, чемпион Украины, при жеребьевке будет находится в 3-й корзине.
Лига чемпионов 2023/24. Корзины посева
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