ПСВ – Рейнджерс – 5:1. Разгром в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
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Вечером 30 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Нидерландский ПСВ разгромил шотландский Рейнджерс (5:1).
ПСВ вышел в групповой раунд ЛЧ. Рейнджерс переходит в группу Лиги Европы.
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 30 августа
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 5:1 [первый матч – 2:2]
Голы: Сайбари, 35, 53, Люк де Йонг, 66, Верман, 78, Голдсон, 81 (автогол) – Тавернье, 64.
События матча
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