Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Рейнджерс – 5:1. Разгром в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше ПСВ Эйндховен
30.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 5 : 1
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
31 августа 2023, 08:35 | Обновлено 31 августа 2023, 08:51
203
0

ПСВ – Рейнджерс – 5:1. Разгром в Эйндховене. Видео голов и обзор матча

Бельгийский Антверпен во второй раз переиграл греческий АЕК в Лиге чемпионов

31 августа 2023, 08:35 | Обновлено 31 августа 2023, 08:51
203
0
ПСВ – Рейнджерс – 5:1. Разгром в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нидерландский ПСВ разгромил шотландский Рейнджерс (5:1).

ПСВ вышел в групповой раунд ЛЧ. Рейнджерс переходит в группу Лиги Европы.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 30 августа

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 5:1 [первый матч – 2:2]

Голы: Сайбари, 35, 53, Люк де Йонг, 66, Верман, 78, Голдсон, 81 (автогол) – Тавернье, 64.

События матча

81’
ГОЛ ! Автогол забил Коннор Голдсон (Глазго Рейнджерс).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Йоей Верман (ПСВ Эйндховен).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
По теме:
Интер Майами – Нэшвилл – 0:0. No Kryvtsov – no party. Видеообзор матча
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
Донкастер – Эвертон – 1:2. Травма Миколенко. Видео голов и обзор матча
Глазго Рейнджерс ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Люк де Йонг Джеймс Таверньер Джои Верман Исмаэль Сайбари Коннор Голдсон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Футбол | 30 августа 2023, 16:33 25
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»

Гендиректор «Шахтера» дал большое интервью The Athletic

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30 августа 2023, 23:35 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

ОФИЦИАЛЬНО. Латвийская Валмиера подписала воспитанников Шахтера и Динамо
Футбол | 31.08.2023, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Латвийская Валмиера подписала воспитанников Шахтера и Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Латвийская Валмиера подписала воспитанников Шахтера и Динамо
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 610 оккупантов, 22 БПЛА и 31 артсистему
Война | 31.08.2023, 08:32
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 610 оккупантов, 22 БПЛА и 31 артсистему
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 610 оккупантов, 22 БПЛА и 31 артсистему
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
29.08.2023, 08:44 1
Бокс
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря
30.08.2023, 20:11 8
Футбол
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
30.08.2023, 10:41 9
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем