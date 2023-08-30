30 августа на «Паркен» пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» встретится с Ракувом. Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

Копенгаген

Клуб весной 2023-го года оформил уже 15-й чемпионский титул. Неплохо, особенно для проекта, что был запущен только в 1992-м году. Благодаря очередному золоту подопечные Якоба Нееструпа стартовали в очередной раз в квалификации Лиги чемпионов. Там получилось размяться, не вспотев, с Брейдабликом (2-0 в Исландии, 6-3 дома), но с пражской Спартой дошло до серии пенальти. Дома с чехами сыграли без голов, на выезде были 1-1 после основного времени и 3-3 в дополнительном, и только в серии пенальти датчане оказались удачливее. Повезло им и в Ченстохове: уже на 9-й минуте в ворота Владана Ковачевича влетел автогол. Таким образом, гости получили возможность сыграть по счету, и в итоге так и зафиксировали победные для себя 1-0, и теперь могут и дальше играть на общий результат.

Ракув

Команда весной выиграла дебютный для себя чемпионский титул в Экстраклассе. Это было пиком их долгожданного прогресса - до этого было и в 2021-м, и в 2022-м победы в кубке с Суперкубком в сочетании со 2-м местом в польском первенстве. Это позволило красно-синим стартовать впервые в квалификации Лиги чемпионов. И там показывали себя успешно, последовательно выбив эстонскую Флору (1-0 и 3-0), амбициозный и опытный Карабах (3-2 и 1-1), а также Арис из Лимассола (2-1 и 1-0). Кстати, в прошлые годы Ракув играл в Лиге Европы, и там оба раза вылетал от 3-го соперника - теперь гарантирован выход в групповой этап еврокубка. Вот только с датчанами дома на прошлой неделе так и не смогли чем-то ответить на ранний автогол в исполнении Раковитана.

Статистика личных встреч

Поляки только в 2021-м году дебютировали на международной арене. Не удивительно, что они впервые пересеклись с датчанами.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят интриги в этой паре. Согласимся - тут напрашивается ставка на то, что Копенгаген снова выиграет (коэффициент - 1,63).