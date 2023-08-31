Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Ракув – 1:1. Кочергин остался без ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Копенгаген
30.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 1
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
31 августа 2023, 07:59 | Обновлено 31 августа 2023, 08:32
66
0

Копенгаген – Ракув – 1:1. Кочергин остался без ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

31 августа 2023, 07:59 | Обновлено 31 августа 2023, 08:32
66
0
Копенгаген – Ракув – 1:1. Кочергин остался без ЛЧ. Видео голов и обзор
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Вечером 30 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Владислав Кочергин вышел в основном составе польского Ракува и провел на поле 76 минут до замены, но его команда не сумела обыграть датский Копенгаген (1:1).

Копенгаген вышел в групповой раунд ЛЧ. Ракув переходит в группу Лиги Европы.

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 30 августа

22:00. Копенгаген (Дания) – Ракув (Польша) – 1:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Вавро, 35 – Зволински, 87

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Зволински (Ракув).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Вавро (Копенгаген).
По теме:
ПСВ – Рейнджерс – 5:1. Разгром в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
АЕК Афины – Антверпен – 1:2. Нервная концовка игры. Видео голов и обзор
Жеребьевка групп Лиги чемпионов. Соперники Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Копенгаген Владислав Кочергин видео голов и обзор Лига чемпионов Ракув
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван новый клуб вингера Барселоны Фати
Футбол | 31 августа 2023, 01:34 1
Назван новый клуб вингера Барселоны Фати
Назван новый клуб вингера Барселоны Фати

Игрок отправится в Английскую Премьер-лигу

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30 августа 2023, 23:35 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Теннис | 30.08.2023, 10:41
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
БАРТУЛОВИЧ: «Заря против Славии будет играть на победу. Ситуация непростая»
Футбол | 30.08.2023, 22:57
БАРТУЛОВИЧ: «Заря против Славии будет играть на победу. Ситуация непростая»
БАРТУЛОВИЧ: «Заря против Славии будет играть на победу. Ситуация непростая»
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Теннис | 30.08.2023, 09:24
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
29.08.2023, 11:07 3
Футбол
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
29.08.2023, 10:41 28
Теннис
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 25
Футбол
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
30.08.2023, 15:14 2
Футбол
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
29.08.2023, 08:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем