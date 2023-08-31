Копенгаген – Ракув – 1:1. Кочергин остался без ЛЧ. Видео голов и обзор
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Вечером 30 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Украинский форвард Владислав Кочергин вышел в основном составе польского Ракува и провел на поле 76 минут до замены, но его команда не сумела обыграть датский Копенгаген (1:1).
Копенгаген вышел в групповой раунд ЛЧ. Ракув переходит в группу Лиги Европы.
Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 30 августа
22:00. Копенгаген (Дания) – Ракув (Польша) – 1:1 [первый матч – 1:0]
Голы: Вавро, 35 – Зволински, 87
Видеообзор матча
События матча
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