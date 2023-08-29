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Кубок Украины
29 августа 2023, 05:36 | Обновлено 29 августа 2023, 05:38
142
0

Владимир ПЯТЕНКО: «Голы даются нам тяжело, мы их рожаем»

Главный тренер «Жилстроя-1» прокомментировал игру своих подопечных

29 августа 2023, 05:36 | Обновлено 29 августа 2023, 05:38
142
0
Владимир ПЯТЕНКО: «Голы даются нам тяжело, мы их рожаем»
ФК Металлист 1925. Владимир Пятенко

Главный тренер «Жилстроя-1» Владимир Пятенко прокомментировал победу его подопечных в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Вереса» (1:0).

– Снова тяжело, снова создаем сами себе неприятности. Но хорошо, что выдержали, хорошо, что отдались полностью игре. Хорошо, что девушки находят мотивацию у себя на каждую игру. Однако пока эти голы даются нам тяжело, мы их рожаем, скажем так. Хорошо, что забиваем, хорошо, что побеждаем. Это придает уверенность. Дальше будем прибавлять в плане реализации.

Благодаря чему сегодня все же удалось одержать победу?

– Благодаря тому, что гол забили, один больше, чем соперник. Это шутка, конечно. Но у нас есть быстрые фланги, есть фланговые передачи, но пока нет реализации, нет завершения. Плюс, конечно, у нас два или три попадания в каркас. Это нефарт. Сложнее всего – это завершать атаки, играть в атаку в футболе.

Сегодня, неожиданно для всех, в составе команды дебютировала Натия Панцулая. Как вы оцените ее дебют?

– У нас много дебютанток. Та же Полина Поздникова дебютировала. Хоть она давно в команде, но дебютировала. Я оцениваю всегда не игроков, а команду. В общем, команда строится, притирается, все будет хорошо.

Как состояние Войтенко, которой стало плохо в первом тайме? К концу матча судороги измучили Корнацкую, как девушки?

– Все хорошо, такое бывает и на тренировках и не только у этих девушек. Погода сказывается. Погода не слишком футбольная. Но играем в любую погоду, в любых ситуациях. Все хорошо. Трудно, но все хорошо. Мы играем по понедельникам. А понедельник, как известно, день тяжелый. Для нас чем труднее – тем лучше, – сказал Пятенко.

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Владимир Пятенко Жилстрой-1 Харьков
Источник ФК Металлист 1925
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