Бывший тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва

Бывший главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился ожиданиями от матча национальной команды против Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая состоится 26 марта.

Украинский специалист считает, что огромное количество травмированных игроков является главной проблемой, с которой столкнулся наставник «сине-желтых» Сергей Ребров:

– Уже в четверг команда сыграет против Швеции. Каковы ваши ожидания от этого противостояния?

– Будет тяжело, но мы все ждем только победы. В то же время, понимаем, что игра будет очень сложной: много травм, и здесь уже нужно находиться внутри, чтобы понять – кто, что и так далее.

Я тоже тренировал сборную, но для любой команды, сборной – не важна сила соперника или рейтинг. Важно, как команда подойдет к этой игре, тем более – национальная.

Травмы – это самая болезненная тема. Я всегда говорил, что это труднее всего и для коллектива, и для футболистов. Только здоровый игрок может показать все, на что он способен, – подытожил Пятенко.