Бывший тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва
Владимир Пятенко поделился ожиданиями от предстоящего матча против Швеции
Бывший главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился ожиданиями от матча национальной команды против Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая состоится 26 марта.
Украинский специалист считает, что огромное количество травмированных игроков является главной проблемой, с которой столкнулся наставник «сине-желтых» Сергей Ребров:
– Уже в четверг команда сыграет против Швеции. Каковы ваши ожидания от этого противостояния?
– Будет тяжело, но мы все ждем только победы. В то же время, понимаем, что игра будет очень сложной: много травм, и здесь уже нужно находиться внутри, чтобы понять – кто, что и так далее.
Я тоже тренировал сборную, но для любой команды, сборной – не важна сила соперника или рейтинг. Важно, как команда подойдет к этой игре, тем более – национальная.
Травмы – это самая болезненная тема. Я всегда говорил, что это труднее всего и для коллектива, и для футболистов. Только здоровый игрок может показать все, на что он способен, – подытожил Пятенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендуют «Брентфорд» и «Брайтон»
Встреча состоится 26 марта в 21:45