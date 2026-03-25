Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва
25 марта 2026, 13:49 |
541
1

Бывший тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва

Владимир Пятенко поделился ожиданиями от предстоящего матча против Швеции

25 марта 2026, 13:49 |
541
1 Comments
Бывший тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва
ФК Динамо Киев. Владимир Пятенко

Бывший главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился ожиданиями от матча национальной команды против Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая состоится 26 марта.

Украинский специалист считает, что огромное количество травмированных игроков является главной проблемой, с которой столкнулся наставник «сине-желтых» Сергей Ребров:

– Уже в четверг команда сыграет против Швеции. Каковы ваши ожидания от этого противостояния?

– Будет тяжело, но мы все ждем только победы. В то же время, понимаем, что игра будет очень сложной: много травм, и здесь уже нужно находиться внутри, чтобы понять – кто, что и так далее.

Я тоже тренировал сборную, но для любой команды, сборной – не важна сила соперника или рейтинг. Важно, как команда подойдет к этой игре, тем более – национальная.

Травмы – это самая болезненная тема. Я всегда говорил, что это труднее всего и для коллектива, и для футболистов. Только здоровый игрок может показать все, на что он способен, – подытожил Пятенко.

Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24 марта 2026, 15:38 31
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену

На украинца претендуют «Брентфорд» и «Брайтон»

Комментарии 1
Bohum
Головна проблема це сам Ребров,гравців хватає,лавочники травмовані,ми бачили чого вони варті.
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
