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Кубок Украины
28 августа 2023, 23:33 | Обновлено 28 августа 2023, 23:43
1556
1

ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?

Состоялись матчи 1/8 финала женского Кубка Украины

28 августа 2023, 23:33 | Обновлено 28 августа 2023, 23:43
1556
1
ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
shakhtar.com

25-28 августа состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2023/24 среди женщин.

«Днепр-1» в гостях разгромил житомирское «Полесье» со счетом 16:0, а полтавская «Ворскла» разгромила столичный «Атекс» со счетом 30:0

Кубок Украины-2023 среди женских команд. 1/8 финала

25-28.08.2023

«Мариуполь» (Мариуполь) – «Ладомир» (Владимир) – 0:5 (0:3)

Голы: Стець (7), Гирин (16, 29, 69, 75).

«Систерс» (Одесса) – «Колос» (Ковалевка) – 0:2 (0:0)

Голы: Когут (58), Воронина (76).

«Шахтер» (Донецк) – «ЭМС-Подолье» (Винница) – 9:0 (5:0)

Голы: Викалюк (6, 35, 64), Молодюк (19, 30), Головач (27), Семенюк (60), Янева (71), Заборовец (81, с пенальти).

«Пантеры» (Умань) – «Динамо» (Киев) – 0:3 (0:1)

Голы: Кукса (36), Чайка (50), Кравец (54).

«Полесье» (Житомир) – «Днепр-1» (Днепр) – 0:16 (0:7)

Голы: Крючкова (7), Новосельская (12, 17, 70), Левицкая (15), Тараканова (20), Кунина (22, 51, 75), Немец (30, 49), Айлинкий (57), Балашко (59) , 63, 77), Гайдай (79).

«Атекс» (Киев) – «Ворскла» (Полтава) – 0:30 (0:17)

Голы: Козлова (4, 14, 19, 21, 38), Калинина (8, 10, 16, 19, 42), Давыденко (13), Андрухив (25, 34, 37, 63, 64, 68, 76, 89) ), Осипян (41, 43, 45, 60, 62, 75, 88), Котик (74, 85), Кульмагамбетова (77).

«Жилстрой-1» (Харьков) – «Верес» (Ровно) – 1:0 (1:0)

Гол: Апанащенко (19).

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Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Смотрю я  на эти соревнования и понимаю, что наш футбол развивается в неправильном направлении,особенно женский. Насильно нельзя добиться чего-то хорошего, это даже дети понимают,но не функционеры ОПГ УАФ во главе со своим предводителем павелкой. 
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