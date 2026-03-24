  4. Экс-тренер сборной: «Александрия находится в состоянии реанимации»
Экс-тренер сборной: «Александрия находится в состоянии реанимации»

Владимир Пятенко высказался о смене тренера «горожан»

ФК Александрия. Сергей Кузьменко и Владимир Шаран

Экс-тренер ряда украинских клубов и женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал смену главного тренера в «Александрии».

– 23 марта «Александрия» уволила Кирилла Нестеренко и объявила о назначении Владимира Шарана. На ваш взгляд, способен ли он вытянуть «горожан» из нынешнего положения?

– Я одно не понимаю: почему не раньше, почему не зимой, когда можно было подготовить команду и так далее. Внедрить свою философию, а не в быстром темпе – сегодня, не важно, вчера или завтра. А способен он или нет – это покажет время. Сейчас «Александрия» находится в состоянии реанимации, и как это завершится – никто не знает.

После 21-го тура УПЛ «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков, что на восемь меньше, чем у «Руха», находящегося в зоне переходных матчей.

По теме:
Трудная артиллерия. Один из лидеров УПЛ поддержал судейскую реформу
Рух перед игрой с Шахтером отказался от спаррингов
Гендир Чернигова: «Детей становится все больше. В некоторых группах уже 50»
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24 марта 2026, 09:45 15
Трансляцию проведет сервис MEGOGO

40-летний экс-легионер Металлиста и Шахтера объявил о завершении карьеры
Футбол | 24 марта 2026, 22:27 0
Марсио Азеведо решил прекратить играть в футбол на профессиональном уровне

Обнародован рейтинг Золотого мяча. Где Мбаппе и Ямаль?
Футбол | 24.03.2026, 15:00
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 08:07
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24.03.2026, 11:48
ona_proigraet
Олександрія - все, перша ліга. Здається, команда не потрібна ні власникам, ні місту, нікому. Відверто зливають ігри.
Руху грати ще 9 ігор, Рух додатково набере 8-9 очок, загальний відрив від Олександрії складе 16-17 очок. Олександрії треба за 9 ігор набрати мінімум 17 очок, тобто в середньому близько 2-х очок на гру, стільки набирають тільки Полісся, Шахтар, Динамо.
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
