Экс-тренер сборной: «Александрия находится в состоянии реанимации»
Владимир Пятенко высказался о смене тренера «горожан»
Экс-тренер ряда украинских клубов и женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал смену главного тренера в «Александрии».
– 23 марта «Александрия» уволила Кирилла Нестеренко и объявила о назначении Владимира Шарана. На ваш взгляд, способен ли он вытянуть «горожан» из нынешнего положения?
– Я одно не понимаю: почему не раньше, почему не зимой, когда можно было подготовить команду и так далее. Внедрить свою философию, а не в быстром темпе – сегодня, не важно, вчера или завтра. А способен он или нет – это покажет время. Сейчас «Александрия» находится в состоянии реанимации, и как это завершится – никто не знает.
После 21-го тура УПЛ «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков, что на восемь меньше, чем у «Руха», находящегося в зоне переходных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Руху грати ще 9 ігор, Рух додатково набере 8-9 очок, загальний відрив від Олександрії складе 16-17 очок. Олександрії треба за 9 ігор набрати мінімум 17 очок, тобто в середньому близько 2-х очок на гру, стільки набирають тільки Полісся, Шахтар, Динамо.