Экс-тренер сборной: «Александрия находится в состоянии реанимации»

Экс-тренер ряда украинских клубов и женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал смену главного тренера в «Александрии».

– 23 марта «Александрия» уволила Кирилла Нестеренко и объявила о назначении Владимира Шарана. На ваш взгляд, способен ли он вытянуть «горожан» из нынешнего положения?

– Я одно не понимаю: почему не раньше, почему не зимой, когда можно было подготовить команду и так далее. Внедрить свою философию, а не в быстром темпе – сегодня, не важно, вчера или завтра. А способен он или нет – это покажет время. Сейчас «Александрия» находится в состоянии реанимации, и как это завершится – никто не знает.

После 21-го тура УПЛ «Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков, что на восемь меньше, чем у «Руха», находящегося в зоне переходных матчей.