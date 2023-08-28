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  4. Катерина Байндл – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
28 августа 2023, 10:59 | Обновлено 28 августа 2023, 11:12
262
0

Катерина Байндл – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open

28 августа 2023, 10:59 | Обновлено 28 августа 2023, 11:12
262
0
Катерина Байндл – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

28 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№64 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №17. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Масаровой (№71 WTA) или Марии Саккари (№8 WTA).

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Источник Sport.ua
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