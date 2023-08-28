Катерина Байндл – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№64 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №17. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Масаровой (№71 WTA) или Марии Саккари (№8 WTA).

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