Микель АРТЕТА: «Игрой Арсенал заслуживал победы»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку поединку с «Фулхэмом» (2:2) в 3-м туре АПЛ.

«Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру. Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть.

Ощущается ли результат как поражение? Конечно, потому что, видя игру команды, понимаешь, что она заслуживает победы. Неважно, забивает соперник два, три, четыре, нам нужно забить пять, шесть, семь или восемь. Сегодня это невероятно, но такова эта лига», – заявил Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» без украинца Александра Зинченко отметился историческим результатом в АПЛ.