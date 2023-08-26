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Арсенал
26.08.2023 17:00 – FT 2 : 2
Фулхэм
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Англия
26 августа 2023, 21:13 | Обновлено 26 августа 2023, 21:23
188
0

Микель АРТЕТА: «Игрой Арсенал заслуживал победы»

Наставник «канониров» Лондона – о матче с «Фулхэмом»

26 августа 2023, 21:13 | Обновлено 26 августа 2023, 21:23
188
0
Микель АРТЕТА: «Игрой Арсенал заслуживал победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку поединку с «Фулхэмом» (2:2) в 3-м туре АПЛ.

«Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру. Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть.

Ощущается ли результат как поражение? Конечно, потому что, видя игру команды, понимаешь, что она заслуживает победы. Неважно, забивает соперник два, три, четыре, нам нужно забить пять, шесть, семь или восемь. Сегодня это невероятно, но такова эта лига», – заявил Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» без украинца Александра Зинченко отметился историческим результатом в АПЛ.

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Микель Артета Арсенал Лондон Арсенал - Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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