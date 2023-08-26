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Арсенал
26.08.2023 17:00 - : -
Фулхэм
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Англия
26 августа 2023, 13:50 |
61
0

Арсенал – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 августа в 17:00 по Киеву

26 августа 2023, 13:50 |
61
0
Арсенал – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Арсенал

26 августа на «Эмирейтс» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени

Арсенал

Команда, конечно, обидно капитулировала перед Манчестер Сити, во второй половины весны буквально отдав конкуренту титул. Вот только уже то, что в апреле именно подопечные Микеля Артеты лидировали, стали настоящим шагом вперед, даже прыжком, по сравнению с предыдущими годами, когда не получалось финишировать в топ-4. А тут 2-е место и, наконец-то, возвращение в Лигу чемпионов. Под это Крэнке выделил деньги на покупку Хаверца, Тимбера и даже рекордного для канониров Райса, не говоря уже об аренде Райи. В том числе и новички помогли начать сезон удачно. В серии пенальти взяли Суперкубок Англии, потом выиграли 2-1 у Ноттингем Форест. Непросто было и с Кристал Пэлас - тоже выиграли минимально, за счет единственного мяча, забитого Эдегором с пенальти.

Фулхэм

Клуб был просто эталоном футбольного лифта в условиях Англии. И только Марку Силва смог разорвать этот круг, не только в очередной раз подняв коттеджеров в Премьер-Лигу, но и удержав их там. Более того, борьба в 2022/2023 велась, но не за выживание, а, в определенном степени, за еврокубки. Но весной позиции были сданы, и все закончилось финишем на экваторе таблицы. Теперь важно достойно пройти пресловутый 2-й сезон. Его придется проходить без Митровича, но с Раулем Хименесом, без Соломона, но с Адама Траоре, что недавно бегал в Барселоне. Еще и оборону укрепили, выдав 22,5 миллионов Аяксу за Басси. Новый вариант состава начал с выездных 1-0 на поле Эвертона. Но потом разгромно, со счетом 0-3, проиграли на своем поле Брентфорду.

Статистика личных встреч

Фулхэм был неплох в целом в прошлом сезоне. Но проиграл Арсеналу оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе канониров, причем легкой. Но они не особенно убедительно стартовал. Ставим на то, что тут будет тотал меньше 3,5 забитых мячей (коэффициент - 1,72).

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Источник Sport.ua
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