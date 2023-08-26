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Чемпионат Англии
Арсенал
26.08.2023 17:00 – FT 2 : 2
Фулхэм
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Англия
26 августа 2023, 19:02 | Обновлено 26 августа 2023, 20:15
1192
3

Арсенал не смог дожать Фулхэм, Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2

Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме

26 августа 2023, 19:02 | Обновлено 26 августа 2023, 20:15
1192
3
Арсенал не смог дожать Фулхэм, Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялись еще четыре матча АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» оформил камбэк в матче с «Ноттингем Форест», проигрывая на четвертой минуте 0:2.

«Арсенал» тоже был близок к волевой победе над «Фулхэмом», но пропустил второй гол в большинстве. Александр Зинченко вышел на 56-й минуте при счете 0:1.

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» расписали мировую, Егор Ярмолюк остался в запасе.

«Вулверхэмптон» вырвал победу над «Эвертоном». Виталий Миколенко на поле не выходил.

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:2
Голы: пенальти Сака (70), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:2
Голы: Эриксен (17), Каземиро (52), пенальти Бруну Фернандеш (76) – Авонийи (2), Боли (4)

«Брентфорд» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: Шаде (18), Андерсен (76)

«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 0:1
Гол: Калайджич (87)

Видео голов

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Summertime
Это похоже Фулем не дожал Арсенал на 90+
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+1
Gargantua
Эвертон третья подряд баранка с не топовыми соперниками.
пока Мыкола выздоровеет прочно осядут на последнем месте. Вроде должен подъехать форвард из Италии из Удинезе. Поздновато, в атаке играть некому.
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0
Lvivian
пропустили через подвійну помилку зіни( спочатку м'яч втратив, що призвело до кутового, а під час кутового не попав по ньому
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0
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