Арсенал не смог дожать Фулхэм, Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2

В субботу состоялись еще четыре матча АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» оформил камбэк в матче с «Ноттингем Форест», проигрывая на четвертой минуте 0:2.

«Арсенал» тоже был близок к волевой победе над «Фулхэмом», но пропустил второй гол в большинстве. Александр Зинченко вышел на 56-й минуте при счете 0:1.

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» расписали мировую, Егор Ярмолюк остался в запасе.

«Вулверхэмптон» вырвал победу над «Эвертоном». Виталий Миколенко на поле не выходил.

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:2

Голы: пенальти Сака (70), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:2

Голы: Эриксен (17), Каземиро (52), пенальти Бруну Фернандеш (76) – Авонийи (2), Боли (4)

«Брентфорд» – «Кристал Пэлас» – 1:1

Голы: Шаде (18), Андерсен (76)

«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 0:1

Гол: Калайджич (87)

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