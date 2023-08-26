Арсенал не смог дожать Фулхэм, Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2
Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме
В субботу состоялись еще четыре матча АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» оформил камбэк в матче с «Ноттингем Форест», проигрывая на четвертой минуте 0:2.
«Арсенал» тоже был близок к волевой победе над «Фулхэмом», но пропустил второй гол в большинстве. Александр Зинченко вышел на 56-й минуте при счете 0:1.
«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» расписали мировую, Егор Ярмолюк остался в запасе.
«Вулверхэмптон» вырвал победу над «Эвертоном». Виталий Миколенко на поле не выходил.
Чемпионат Англии. 3-й тур
«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:2
Голы: пенальти Сака (70), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:2
Голы: Эриксен (17), Каземиро (52), пенальти Бруну Фернандеш (76) – Авонийи (2), Боли (4)
«Брентфорд» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: Шаде (18), Андерсен (76)
«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 0:1
Гол: Калайджич (87)
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