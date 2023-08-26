В субботу состоялся матч 3-го тура АПЛ, в котором встречались «Арсенал» и «Фулхэм».

«Канониры» были близки к волевой победе, но в конце встречи пропустили второй гол в большинстве.

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко вышел на 56-й минуте при счете 0:1 и получил не очень высокую оценку за свое выступление.

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:2

Голы: пенальти Сака (70), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)