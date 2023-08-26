Англия26 августа 2023, 21:06 |
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Арсенал – Фулхэм – 2:2. С выходом Зинченко. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ
26 августа 2023, 21:06 |
819
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В субботу состоялся матч 3-го тура АПЛ, в котором встречались «Арсенал» и «Фулхэм».
«Канониры» были близки к волевой победе, но в конце встречи пропустили второй гол в большинстве.
Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко вышел на 56-й минуте при счете 0:1 и получил не очень высокую оценку за свое выступление.
Чемпионат Англии. 3-й тур
«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:2
Голы: пенальти Сака (70), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Фулхэм).
83’
Кэлвин Бэйси (Фулхэм) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Фулхэм).
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