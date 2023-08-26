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Чемпионат Англии
Арсенал
26.08.2023 17:00 – FT 2 : 2
Фулхэм
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Англия
26 августа 2023, 21:06 |
819
0

Арсенал – Фулхэм – 2:2. С выходом Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ

26 августа 2023, 21:06 |
819
0
Арсенал – Фулхэм – 2:2. С выходом Зинченко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (справа)

В субботу состоялся матч 3-го тура АПЛ, в котором встречались «Арсенал» и «Фулхэм».

«Канониры» были близки к волевой победе, но в конце встречи пропустили второй гол в большинстве.

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко вышел на 56-й минуте при счете 0:1 и получил не очень высокую оценку за свое выступление.

Чемпионат Англии. 3-й тур

«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:2
Голы: пенальти Сака (70), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Фулхэм).
83’
Кэлвин Бэйси (Фулхэм) получает красную карточку.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Перейра (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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