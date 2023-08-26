Арсенал без Зинченко отметился историческим результатом в АПЛ

В субботу, 26 августа, в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Фулхэмом».

Первый гол в матче от «дачников» игроки «Арсенала» пропустили уже на 1-й минуте, позволив отличиться Андресу Перейре.

Это был третий случай в 2023 году, когда «канониры» пропустили гол на первой игровой минуте (до этого было в поединках с «Саутгемптоном» и «Борнмутом»). «Арсенал» стал первым клубом в истории чемпионата Англии, кому соперники трижды забивали голы на 1-й минуте в течение одного календарного года.

Напомним, украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начал матч с «Фулхэмом» в запасе. В игру он вступил на 56-й минуте, выйдя на замену вместо Парти.