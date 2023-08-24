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Кубок Украины
Скала 1911
23.08.2023 17:00 – FT 0 : 2
Рух Львов
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Кубок Украины
24 августа 2023, 01:35 | Обновлено 24 августа 2023, 01:51
96
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Удовлетворен результатом, но не доволен игрой»

Тренер «Руха» – о выходе в 1/8 Кубка Украины

24 августа 2023, 01:35 | Обновлено 24 августа 2023, 01:51
96
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Удовлетворен результатом, но не доволен игрой»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу своей команды над «Скалой 1911» (2:0) и выход команды в 1/8 финала Кубка Украины.

«Удовлетворен результатом, но не доволен игрой. Мы хотим, чтобы наша команда играла в интенсивный футбол и создавала множество моментов. В первом тайме было много лишних перепасовок в центре поля, чем мы недовольны. Плюман пока не готов к тому футболу, в который мы играем.

Поблагодарил ребят за игру, но завтра мы ее будем разбирать. У меня есть претензии и я игрокам сказал, что у нас не должно быть плохих игр. До следующего матча 10 дней, и мы будем выбирать стартовый состав в зависимости от того, как игроки будут готовы на тот момент.

При первом голе хорошо сыграла команда, все решения были приняты правильно, а Квасница открыл счет. Мысык, отдавший голевой пас, является универсальным игроком и мы используем его на разных позициях. Также после игры поблагодарил Столярчука. Не столько за забитый гол, сколько за отношение и игру, которую он продемонстрировал. Он проделал очень большой объем работы и качественно вышел на замену. У нас много качественных молодых игроков, и они конкурируют со своими старшими коллегами.

Теперь мы будем готовить команду к матчу с «Металлистом 1925», у нас для этого есть 10 дней. Конечно, нам хотелось бы сыграть в воскресенье с «Днепром-1», чтобы сохранить тренировочные микроциклы, но будем работать так, как сложились обстоятельства», – сказал Пономарев.

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Кубок Украины по футболу Скала Стрый Рух Львов Виталий Пономарев
Источник ФК Рух Львов
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