Техдиректор Руха о переносе матча: «На чемпионат Украины буквально плюют»

Александр Чабан, технический директор «Руха», прокомментировал желание «Днепра-1» перенести матч незадолго до соответствующего решения УПЛ.

– Как появилась информация о желании «Днепра-1» перенести игру и как представители клуба сообщили об этом?

– Руководство «Днепра-1» неофициально обратилось к нашему клубу. Сначала хотели перенести матч из Львова в Ужгород. А когда получили отказ, решили с помощью УПЛ вообще перенести матч на неопределенный срок.

– В этом сезоне в Регламенте появилась новая норма, что представители Украины в еврокубках могут переносить игры без согласия другой стороны. Так как «Рух» будет настаивать на том, что сыграть нужно именно 27 августа?

– Такая норма действительно прописана в Регламенте. Она путем манипуляций исподтишка была продвинута «Шахтером» и руководством УПЛ. Эти вопросы Регламента, как и некоторые другие нормы, сознательно не выносились на широкое обсуждение клубами. Исполком УАФ проголосовал и принял такие решения, а теперь многие из этих нюансов оказываются на поверхности. Премьер-лига и ее руководство сделали все, чтобы этот вопрос не обсуждался клубами, никто не акцентировал внимание на этом пункте. Они отлично понимали и осознавали абсурдность и скандальность этой нормы, но молча продвигали ее.

Прежде руководство УПЛ обязано отстаивать интересы Лиги в целом, Чемпионата, непрерывности соревновательного периода для клубов. В частности, это важно было проговорить с клубами и подчеркнуть этот вопрос. Сейчас получается так, что УПЛ вместо защиты интересов Лиги, явно лоббирует интересы «Шахтера» и других участников еврокубков. А внутренние состязания отходят на второй план. Таким образом, считаем, что руководство УПЛ откровенно дискредитирует интересы Лиги и большинства клубов УПЛ.

Это не первый случай в истории украинского футбола, когда на внутреннее первенство буквально плюют. Когда-то еще при каденции в ФФУ Григория Суркиса киевское «Динамо» играло матчи чемпионата, когда им вздумается. Впоследствии к таким методам прибег донецкий «Шахтер». Выходит так, что клубы, играющие в еврокубках, какие-то особенные и делают все для того, чтобы подчинить все исключительно собственным интересам. А другие клубы тогда кто: массовка, фон для грандов? Где здесь спортивный принцип и как в таких условиях сохранять конкуренцию и право равенства? То же происходит и в соревнованиях Кубка Украины: кто-то проходит по три-четыре раунда квалификации, а гранды начинают соревнования за Кубок с 1/8 финала. А недавно, в сезоне 2020/2021 г.г., «Динамо» и «Шахтер» вообще стартовали в Кубке сразу с четвертьфинала. Тогда некоторые специалисты шутили, что может Кубок не проводить вообще, а просто финальный матч между «Динамо» и «Шахтером». Так же и здесь напрашиваются аналогии: может нам в начале чемпионата определить участников еврокубков от Украины на следующий сезон и тогда никто не будет ломать календарь и Регламент через колено? Может сделать отдельный чемпионат Украины для команд, играющих в еврокубках?

Поэтому мы призываем все остальные клубы чемпионата провести оперативное совещание по этому вопросу, чтобы изменить этот пункт Регламента. Не может клуб фактически единолично решать, когда и где ему играть и диктовать условия другим. Сейчас выглядит так, будто руководство УПЛ и УАФ действуют исключительно в интересах избранных клубов.

– Почему Премьер-лига допускает такие игры с регламентом?

– Потому что наша Лига слабая, хрупкая и беспозвоночная. Еще раз мы убеждаемся, что нет лидера, который жестко бы отстаивал права всех клубов, а не лоббировал интересы привилегированных команд.

– В прошлом сезоне команды также занимались переносами игр. Кому-то, как «Шахтеру», удавалось договориться об этом, кому-то, как «Динамо» и «Днепру-1», это не всегда получалось. Но в этом сезоне они получили «равные» условия. Насколько это резонирует позиции клубов и что это меняет?

– Эта норма есть в Регламенте и «еврокубковые» клубы теперь имеют право апеллировать к ней. Но главная движущая сила этих изменений – «Шахтер». Они сделали, что вроде бы всем так будет хорошо, чтобы другие клубы не жаловались. Но ведь это полный абсурд. К примеру, у «Днепра-1» игра со «Спартаком» в Трнаве 23 августа. А с нами «днепряне» играют 27 августа. Трнава не находится на другом континенте и ехать оттуда во Львов – недалеко. После игры с нами следующий матч у них 31 августа. Например, «Манчестер Сити» играл 16 августа (среда) матч за Суперкубок УЕФА, а уже 19 августа (суббота) – матч в АПЛ. Вы хотя бы когда-нибудь слышали, чтобы АПЛ, ЛаЛига, Бундеслига, Серия А или другие уважающие себя Лиги переносили собственным командам матчи внутреннего чемпионата из-за того, что им играть в еврокубках. Да никогда! Это просто невозможно! Для всех европейских Лиг внутренний чемпионат – приоритет номер один. И все подчинено стройности календаря, равным условиям для участников и сделано в интересах болельщиков и телезрителей. Уважение к внутреннему чемпионату – безгранично!

Почему-то европейские клубы могут придерживаться таких графиков. А у нас все делается так, чтобы кому-то одному было хорошо. Если вы хотите играть в еврокубках, зарабатывать деньги и параллельно ставить высокие задания в чемпионате, то будьте добры – приобретите и заявите 30 равноценных футболистов в сезон, но не убивайте спортивный принцип и интерес к внутренним соревнованиям. Между тем, мы на этой неделе имеем игру в Кубке Украины. Несмотря на это, мы не жалуемся, а готовы провести матч в четко определенные сроки.

– Но ведь клубы отвечают, что они борются за рейтинг Украины в еврокубках и престиж на международной арене. Действительно ли это так или это просто борьба за собственные интересы?

– Подобная риторика от этих клубов раздается постоянно и повсюду. Но ведь у команд есть достаточно времени на восстановление. В частности, «Днепр-1» будет играть матчи чемпионата через три дня на четвертый после еврокубков. Такая же пауза у них предстоит перед следующей игрой. А что касается борьбы за рейтинг страны, то наши еврокубковые бойцы уже так «доборолись», что у нас в следующем сезоне уже вместо пяти клубов в еврокубках, скорее всего, останется четыре. И не в последнюю очередь из-за того, что в чемпионате им создают теплую ванную и мягкий, умеренный климат. Мы понимаем, что «Днепр-1» попал в сложную ситуацию в чемпионате, потерял главного тренера, команде нужна пауза, чтобы перезагрузиться. Но это проблемы «Днепра-1», не наши. Почему кто-то за наш счет должен решать свои проблемы?

– Реально ли что-то изменить сейчас и уравнять клубы в правах?

– На данный момент Регламент утвержден, и клубы, играющие в еврокубках, будут опираться именно на него. Пока трудно этому противодействовать. Еще раз хочу подчеркнуть, что «Рух» поддерживает те клубы, которые играют на евроарене, болеет за них в евротурнирах, но подчеркиваем, что все должны быть в равных условиях. У каждого клуба есть свои задачи и хотим, чтобы эту позицию воспринимали с пониманием и уважением. Поэтому еще раз призываем все клубы срочно провести Общее собрание УПЛ по этому важному вопросу и внести изменения в Регламент, ведь права большинства клубов были нарушены, чтобы угодить избранным командам.