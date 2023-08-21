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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 14:11 | Обновлено 21 августа 2023, 14:13
692
0

Перенесен матч 5-го тура УПЛ Рух – Днепр-1

В УПЛ удовлетворили прошение днепровского клуба

21 августа 2023, 14:11 | Обновлено 21 августа 2023, 14:13
692
0
Перенесен матч 5-го тура УПЛ Рух – Днепр-1
СК Днепр-1

Дирекция Украинской Премьер-лиги удовлетворила ходатайство СК «Днепр-1» о переносе матча 5-го тура сезона-2023/24 «Рух» Львов – «Днепр-1» на более поздний срок.

Согласно ранее утвержденного календаря матчей, поединок «Рух» – «Днепр-1» должен был состояться 27 августа, начало – в 19:00 по Киеву. Новая дата проведения встречи будет названа позже.

Как известно, в среду, 23 августа, «Днепр-1» проведет в Словакии первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против «Спартака» из Трнавы. Начало игры – в 19:30 по Киеву.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Днепр-1 Рух - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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