Перенесен матч 5-го тура УПЛ Рух – Днепр-1
В УПЛ удовлетворили прошение днепровского клуба
Дирекция Украинской Премьер-лиги удовлетворила ходатайство СК «Днепр-1» о переносе матча 5-го тура сезона-2023/24 «Рух» Львов – «Днепр-1» на более поздний срок.
Согласно ранее утвержденного календаря матчей, поединок «Рух» – «Днепр-1» должен был состояться 27 августа, начало – в 19:00 по Киеву. Новая дата проведения встречи будет названа позже.
Как известно, в среду, 23 августа, «Днепр-1» проведет в Словакии первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против «Спартака» из Трнавы. Начало игры – в 19:30 по Киеву.
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