Рух без проблем прошел Скалу 1911

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Скала 1911» – «Рух».

На 16-й минуте «Рух» повел в счете – голом отличился Илья Квасница. На 69-й минуте Андрей Столярчук удвоил преимущество своей команды.

Кубок Украины. 1/16 финала

Скала 1911 – Рух – 0:2

Голы: Квасница, 16, Столярчук, 69

«Рух» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.