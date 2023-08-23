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Кубок Украины
Скала 1911
23.08.2023 17:00 – FT 0 : 2
Рух Львов
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Кубок Украины
23 августа 2023, 19:04 |
577
0

Рух без проблем прошел Скалу 1911

Лидеры УПЛ спокойно шагают дальше в Кубке Украины

23 августа 2023, 19:04 |
577
0
Рух без проблем прошел Скалу 1911
ФК Рух

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Скала 1911» – «Рух».

На 16-й минуте «Рух» повел в счете – голом отличился Илья Квасница. На 69-й минуте Андрей Столярчук удвоил преимущество своей команды.

Кубок Украины. 1/16 финала
Скала 1911 – Рух – 0:2
Голы: Квасница, 16, Столярчук, 69

«Рух» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Столярчук (Рух Львов).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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Скала Стрый Рух Львов Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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