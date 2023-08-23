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Кубок Украины
Скала 1911
23.08.2023 17:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2023, 09:51 |
301
0

Скала Стрый – Рух Львов. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 23 августа в 17:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

23 августа 2023, 09:51 |
301
0
Скала Стрый – Рух Львов. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Скала

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

17:00. Скала Стрый – Рух Львов

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Скала Стрый Рух Львов
Источник Sport.ua
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