Кубок Украины
23.08.2023 17:00 - : -
Кубок Украины23 августа 2023, 09:51 |
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Скала Стрый – Рух Львов. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 23 августа в 17:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины
23 августа 2023, 09:51 |
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23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд, 23 августа
17:00. Скала Стрый – Рух Львов
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