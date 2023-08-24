Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скала 1911 – Рух – 0:2. Уверенная победа львовян. Видео голов и обзор
Кубок Украины
24 августа 2023, 03:35 | Обновлено 24 августа 2023, 03:37
45
0

Скала 1911 – Рух – 0:2. Уверенная победа львовян. Видео голов и обзор

«Рух» сыграет в 1/8 финала Кубка Украины

24 августа 2023, 03:35 | Обновлено 24 августа 2023, 03:37
45
0
Скала 1911 – Рух – 0:2. Уверенная победа львовян. Видео голов и обзор
ФК Рух

Состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором играли львовский «Рух» и стрыйская «Скала 1911». Уверенную победу со счетом 2:0 одержали представители УПЛ.

23 августа. Кубок Украины. 1/16 финала.

Скала 1911 – Рух – 0:2.

Голы: Квасница, 16, Столярчук, 69.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Удовлетворен результатом, но не доволен игрой»
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Олег ГОЛОДЮК: «Одержали заслуженную победу»
Кубок Украины по футболу Скала Стрый Рух Львов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 23 августа 2023, 03:45 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа

Украинский бокс проведет защиту поясов вечером 26 августа во Вроцлаве

ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
Футбол | 23 августа 2023, 07:55 16
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера

Саудовский клуб «Аль-Наср» сделал камбек в матче против «Шабаб Аль-Ахли»

Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Футбол | 23.08.2023, 22:02
Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 23.08.2023, 20:12
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем
Футбол | 23.08.2023, 22:53
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем с Бешикташем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
22.08.2023, 11:37 5
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
22.08.2023, 09:30 5
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 53
Футбол
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
22.08.2023, 14:15
Волейбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 7
Футбол
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем