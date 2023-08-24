Скала 1911 – Рух – 0:2. Уверенная победа львовян. Видео голов и обзор

Состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором играли львовский «Рух» и стрыйская «Скала 1911». Уверенную победу со счетом 2:0 одержали представители УПЛ.

23 августа. Кубок Украины. 1/16 финала.

Скала 1911 – Рух – 0:2.

Голы: Квасница, 16, Столярчук, 69.