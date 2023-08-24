Кубок Украины24 августа 2023, 03:35 | Обновлено 24 августа 2023, 03:37
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Скала 1911 – Рух – 0:2. Уверенная победа львовян. Видео голов и обзор
«Рух» сыграет в 1/8 финала Кубка Украины
24 августа 2023, 03:35 | Обновлено 24 августа 2023, 03:37
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Состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором играли львовский «Рух» и стрыйская «Скала 1911». Уверенную победу со счетом 2:0 одержали представители УПЛ.
23 августа. Кубок Украины. 1/16 финала.
Скала 1911 – Рух – 0:2.
Голы: Квасница, 16, Столярчук, 69.
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