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Кристал Пэлас
21.08.2023 22:00 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
22 августа 2023, 12:11 | Обновлено 22 августа 2023, 12:57
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Микель АРТЕТА: «Мне нравится побеждать подобным образом»

Наставник «канониров» – о матче с «Кристал Пэлас»

22 августа 2023, 12:11 | Обновлено 22 августа 2023, 12:57
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Микель АРТЕТА: «Мне нравится побеждать подобным образом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поединок команды в АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). Как известно, «канониры» победили, играя в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Такехиро Томиясу.

«Мне нравится побеждать подобным образом – то, как мы провели первый тайм против команды, с которой сложно играть в открытый футбол. Но мы доминировали в игре и ни в чем не уступали.

После забитого гола появилось больше свободного пространства, но нам пришлось играть вдесятером, и мы не пропустили в меньшинстве, так что я доволен тем, как команда отреагировала.

Я знал, как сильно мы этого хотим, мы видели, как они [«Кристал Пэлас»] стали сдерживать команду. Их атаки были великолепны, они изменили динамику игры», – рассказал Артета.

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Источник BBC
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