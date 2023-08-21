21 августа на «Селхерст Парк» пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

Кристал Пэлас

Команда уже достаточно стабильно закрепилась в АПЛ. И если раньше болельщики, да и Стив Пэриш, собственник проекта, были довольны самим фактом пребывания в высшем английском футбольном дивизионе, то постепенно это приелось. По крайней мере, владельцу стекольщиков, и тот 2 года назад делает ставку на Виейра. По его замыслу, Патрик должен был придать новый импульс, тем более что параллельно омолодили состав. Но, неплохо начав, потом, уже по ходу сезона 2022/2023 сдулся и француз, и его подопечные. Долго ожидая прогресса от него, в итоге под давлением явно затянувшейся безвыигрышной серии Пэриш провел обратную рокировку на тренерском посту, вернув Ходжсона - и Старина Рой сразу дал результат. А новый сезон, несмотря на бегство в Галатасарай многолетнего лидера, Заа, лондонский клуб смог начать с победы на поле Шеффилд Юнайтед. Единственный мяч забил в начале 2-го тайма Эдуар.

Арсенал

Клуб уже оставил за спиной прошлый сезон, с его явным прогрессом и привкусом неудачи на финальной стадии. Очевидно, что у канониров серьезные планы на новый цикл, которые и конвертировались в не массовые, но дорогие приобретения - Хаверц, Тимбер и особенно Райс приходили под основу. И только приглашение Райи при Рэмсдейле удивляет, даже при продаже Тернера. Тем более что Аарон стоял даже в Суперкубке, и выиграл серию пенальти, а с ней и очередной трофей для Артеты (хотя и Троссард герой, ведь он сделал счет 1-1 в последнюю минуту игрового времени). В АПЛ красно-белые начали с победы, правда, быстро и довольно легко поведя 2-0 с Ноттингем Форест, они сами создали себе нервотрепку на финише, пропустив на 82-й минуте.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба матча уверенно выиграли Зинченко и компания.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Ходжсон как-то остановит Артету. Можно брать гостей при форе -1 гол (коэффициент - 1,99).