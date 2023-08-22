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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
21.08.2023 22:00 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
22 августа 2023, 00:10 | Обновлено 22 августа 2023, 01:08
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Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте

У «канониров» гол на 54-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти

22 августа 2023, 00:10 | Обновлено 22 августа 2023, 01:08
778
1
Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

У «канониров» гол на 54-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти.

Защитник гостей Такехиро Томиясу спустя 13 минут был удален за два горчичника.

Украинский хавбек Александр Зинченко вышел на замену на 90-й минуте матча вместо Эдегора.

«Арсенал» набрал 6 очков и лидирует в АПЛ вместе с «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

АПЛ. 2-й тур, 21 августа

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1

Гол: Эдегор, 54 (пен)

События матча

67’
Такэхиро Томиясу (Арсенал) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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igor shmuylo
Если не пинальти , то игра так бы и закончилась в ничью . Нечего арсенал не показал . Я от такой игры чуть не уснул. Если честно 2  часа даром потрачено. 
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