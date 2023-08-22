Арсенал в меньшинстве обыграл Кристал Пэлас. Зинченко вышел на 90-й минуте

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

У «канониров» гол на 54-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти.

Защитник гостей Такехиро Томиясу спустя 13 минут был удален за два горчичника.

Украинский хавбек Александр Зинченко вышел на замену на 90-й минуте матча вместо Эдегора.

«Арсенал» набрал 6 очков и лидирует в АПЛ вместе с «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

АПЛ. 2-й тур, 21 августа

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1

Гол: Эдегор, 54 (пен)