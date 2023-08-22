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Кристал Пэлас
21.08.2023 22:00 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
22 августа 2023, 08:59 |
338
0

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1. Удаление конкурента Зинченко. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 2-го тура АПЛ

22 августа 2023, 08:59 |
338
0
Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1. Удаление конкурента Зинченко. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Единственный гол на 53-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти.

На 67-й с поля был удален левый защитник гостей Такехиро Томиясу. Японец получил 2 желтые карточки за 7 минут.

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко начал поединок на лавке запасных и вышел на поле на 89-й минуте.

АПЛ. 2-й тур. 21 августа

Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1

Гол: Эдегор, 53

Удаление: Томиясу, 67

Видеообзор матча:

События матча

67’
Такэхиро Томиясу (Арсенал) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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