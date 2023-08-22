Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1. Удаление конкурента Зинченко. Видео гола
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21 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».
Единственный гол на 53-й минуте забил Мартин Эдегор с пенальти.
На 67-й с поля был удален левый защитник гостей Такехиро Томиясу. Японец получил 2 желтые карточки за 7 минут.
Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко начал поединок на лавке запасных и вышел на поле на 89-й минуте.
АПЛ. 2-й тур. 21 августа
Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1
Гол: Эдегор, 53
Удаление: Томиясу, 67
Видеообзор матча:
События матча
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