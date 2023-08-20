Бразильская «магия» во Второй лиге

В украинском футболе редко можно увидеть легионеров, тем более из дальнего зарубежья, в клубах низших дивизионов. Обычно иностранцы выступают за команды отечественной Премьер-лиги, а в Первой и Второй лигах играют преимущественно украинцы. Усложняет ситуацию полномасштабная война с Россией: число исполнителей из других стран, готовых работать в опасных условиях, значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

Поэтому подписание футбольным клубом ЮКСА, проводящего дебютный сезон на профессиональном уровне, сразу троих бразильцев – это в некотором роде трансферная бомба для украинского рынка. Тем более, агентом перспективных легионеров является сам Пабло Буэно, который помог выйти на топ-уровень восходящей звезде европейского футбола Тете. Конечно, дорасти до ценника в десятки миллионов евро удается только единицам даже в Бразилии, однако кейс Тете подтверждает профессионализм Буэно.

Времени на раскачку не понадобилось. Уже в дебютном матче за «крестоносцев» Гоуларт Габриэль, Матеус Пальярини и Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди были на ведущих ролях и помогли своей команде победить одного из лидеров чемпионата – Чайку, которая не только набрала максимальное количество очков на старте сезона, а и сумела при этом сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако бразильское усиление помогло U.C.S.A шокировать действующего бронзового призера Второй лиги.

Уже на 8-й минуте Гоуларт потрясающим обводящим ударом положил мяч в дальний угол ворот Чайки, открыв счет в матче. Впоследствии отлично сыграл Матеус: получив передачу спиной к воротам, бывший игрок сборной Бразилии U-15 развернулся и мощно пробил из-за пределов штрафной. Голкипер с трудом отразил выстрел «десятки», однако Антон Евдокимов, вовремя оказавшись в нужном месте, добил мяч в пустые ворота.

В отличие от соотечественников, 25-летний Венди в дебютном матче не сумел отличиться результативным действием, однако его вклад в достижение победного результата (3:1) тоже колоссальный. В течение поединка мощный форвард истощал защитников соперника, хорошо играл спиной к воротам, проделав огромный объем полезной работы. За свой предыдущий клуб, испанский Таранкон, Вава забил 15 мячей в течение сезона, став лучшим бомбардиром команды, поэтому у него впереди должно быть немало голов в Украине.

Матеус – наиболее именитый в этом трио латиноамериканцев. В составе юношеской сборной Бразилии он выступал бок-о-бок с нынешней звездой Реала Родриго. А то, что тренерский штаб «Селесао» доверял ему играть в футболке с номером 10, свидетельствует о том, что Пальярини считался самым талантливым среди своего поколения. Сейчас ему 22 года, от бывших партнеров по национальной команде в плане раскрученности Матеус пока отстает, однако у него еще есть время наверстать упущенное.

Гоуларт является самым молодым среди бразильцев ЮКСА. Именно этот 21-летний исполнитель создал едва ли не больше опасных моментов в дебютной игре, постоянно угрожая воротам соперника. Очевидно, что мотивации ему, как и двум другим клиентам Буэно, не занимать. Они готовы с места в карьер показывать результат в Украине, после чего двигаться дальше, чтобы поскорее получить шанс заявить о себе в еврокубках.

Со всеми легионерами руководство клуба подписало долгосрочные контракты. Клуб видит в них большую перспективу и будет способствовать их дальнейшему прогрессу и развитию карьер.

Главный тренер ЮКСА Николай Цымбал, имеющий опыт работы в Минае на уровне Премьер-лиги, а также поработавший за границей в кипрском Ипсонасе, выдал бразильцам максимальный кредит доверия, выставив их на сверхважный поединок против Чайки сразу в стартовый состав. Для этого наставник оставил на скамье запасных игроков, которые до этого также давали хороший результат – ЮКСА в дебютном розыгрыше Кубка Украины дошла до третьего раунда, пройдя на своем пути действующего чемпиона Второй лиги и претендента на выход в УПЛ Ниву Бузовую.

«На предыдущей игре я видел их взгляды с трибуны, когда они рвались на футбольное поле. И вот настало это время. Мы подумаем, что каждый из них выйдет и получит удовольствие, сделает нас счастливыми своей игрой», - говорил Цымбал перед матчем против Чайки.

Очевидно, Цымбал не жалеет о своем решении и теперь будет стабильно выпускать «кудесников мяча» с первых минут. По одному матчу делать выводы о первоклассных перспективах соотечественников легендарного Пеле немного рано, поэтому будем ждать следующих игр «крестоносцев», чтобы увидеть, будет ли их «магия» системным характером.

Первое впечатление Гоуларт, Матеус и Венди оставили очень приятное, наблюдать за их игрой с позиции зрителя – как «мед на душу». Надеемся, что эти футболисты будут продолжать радовать качественной игрой и станут изюминкой матчей Второй лиги.