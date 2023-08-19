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Чемпионат Украины
Нива Винница
19.08.2023 16:00 - : -
Кудровка
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Украина. Вторая лига
19 августа 2023, 11:55 | Обновлено 19 августа 2023, 11:57
49
0

Чайка – ЮКСА, Нива Вц – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Второй лиги

19 августа 2023, 11:55 | Обновлено 19 августа 2023, 11:57
49
0
Чайка – ЮКСА, Нива Вц – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

19 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 3-й тур, 19 августа

  • 15:45. Чайка П. Борщаговка – ЮКСА Тарасовка
  • 16:00. Нива Винница – Кудровка

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

15:45. Чайка П. Борщаговка – ЮКСА Тарасовка

16:00. Нива Винница – Кудровка

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Источник Sport.ua
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