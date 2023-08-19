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Украина. Вторая лига19 августа 2023, 11:55 | Обновлено 19 августа 2023, 11:57
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Чайка – ЮКСА, Нива Вц – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 августа видеотрансляцию поединков 2-го тура Второй лиги
19 августа 2023, 11:55 | Обновлено 19 августа 2023, 11:57
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19 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 3-й тур, 19 августа
- 15:45. Чайка П. Борщаговка – ЮКСА Тарасовка
- 16:00. Нива Винница – Кудровка
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
15:45. Чайка П. Борщаговка – ЮКСА Тарасовка
16:00. Нива Винница – Кудровка
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