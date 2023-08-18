ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал сразу трех бразильских легионеров

Клуб Второй лиги ЮКСА усилился сразу тремя бразильскими легионерами.

Контракты с «крестоносцами» подписали Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди (Вава), Гулар Габриэл и Зибен Пальярини Матеус.

Вава успел поиграть в Испании за ряд клубов. 25-летний центрфорвард был лучшим бомбардиром команды Таранкон, забив 15 голов в 30 поединках.

Атакующему хавбеку Матеусу – 22 года. В свое время питомец Гремио считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения и вызывался в сборную Бразилии U-15.

Предыдущим клубом 21-летнего полузащитника Габриэля, как и Матеуса, был Униан Фредерикенсе. В 2021 году он защищал цвета юношеской команды Коритибы, выступающей в бразильской Серии А.

Новички долго тренируются под руководством Николая Цымбала, поэтому вполне возможно, что они получат возможность дебютировать за черно-белых уже в ближайшем матче.