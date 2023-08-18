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Украина. Вторая лига
18 августа 2023, 21:53 | Обновлено 18 августа 2023, 22:04
1112
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал сразу трех бразильских легионеров

Новичками клуба стали Вава, Габриэл и Матеус

18 августа 2023, 21:53 | Обновлено 18 августа 2023, 22:04
1112
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал сразу трех бразильских легионеров
ФК ЮКСА

Клуб Второй лиги ЮКСА усилился сразу тремя бразильскими легионерами.

Контракты с «крестоносцами» подписали Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди (Вава), Гулар Габриэл и Зибен Пальярини Матеус.

Вава успел поиграть в Испании за ряд клубов. 25-летний центрфорвард был лучшим бомбардиром команды Таранкон, забив 15 голов в 30 поединках.

Атакующему хавбеку Матеусу – 22 года. В свое время питомец Гремио считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения и вызывался в сборную Бразилии U-15.

Предыдущим клубом 21-летнего полузащитника Габриэля, как и Матеуса, был Униан Фредерикенсе. В 2021 году он защищал цвета юношеской команды Коритибы, выступающей в бразильской Серии А.

Новички долго тренируются под руководством Николая Цымбала, поэтому вполне возможно, что они получат возможность дебютировать за черно-белых уже в ближайшем матче.

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ЮКСА Тарасовка трансферы Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди) Гулар Габриэл Зибен Пальярини Матеус Николай Цымбал
Источник ФК ЮКСА
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zhyr
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