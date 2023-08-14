ФК ЮКСА подписал трех бразильцев

Главный тренер второлигового ФК «ЮКСА» Николай Цымбал сообщил Sport.ua, что команда из Тарасовки подписала контракты с тремя бразильцами: нападающим Вавазиньо и полузащитниками Гулуаром и Матеусом.

Дебют новичков ожидается в кубковом поединке с «Звягелем», который состоится 15 августа.

В расположении ФК «ЮКСА» на просмотре находятся еще два игрока, ранее выступавших за любительские команды и с их трудоустройством Цимбал определится на этой неделе.