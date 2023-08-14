Украина. Вторая лига14 августа 2023, 20:50 |
458
0
ФК ЮКСА подписал трех бразильцев
Латинский вектор во второй лиге
14 августа 2023, 20:50 |
458
0
Главный тренер второлигового ФК «ЮКСА» Николай Цымбал сообщил Sport.ua, что команда из Тарасовки подписала контракты с тремя бразильцами: нападающим Вавазиньо и полузащитниками Гулуаром и Матеусом.
Дебют новичков ожидается в кубковом поединке с «Звягелем», который состоится 15 августа.
В расположении ФК «ЮКСА» на просмотре находятся еще два игрока, ранее выступавших за любительские команды и с их трудоустройством Цимбал определится на этой неделе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2023, 16:18 15
Директор «Шахтера» – о трансфере Михаила Мудрика
Футбол | 14 августа 2023, 14:08 1
Классно пробил головой после углового
Футбол | 13.08.2023, 23:59
Футбол | 14.08.2023, 15:53
Футбол | 14.08.2023, 02:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2023, 20:34 50
13.08.2023, 21:55 5
13.08.2023, 09:26 3
13.08.2023, 23:05
12.08.2023, 18:01 13
14.08.2023, 07:00
12.08.2023, 17:43 4
12.08.2023, 19:41 86