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Украина. Вторая лига
14 августа 2023, 20:50 |
458
0

ФК ЮКСА подписал трех бразильцев

Латинский вектор во второй лиге

14 августа 2023, 20:50 |
458
0
ФК ЮКСА подписал трех бразильцев

Главный тренер второлигового ФК «ЮКСА» Николай Цымбал сообщил Sport.ua, что команда из Тарасовки подписала контракты с тремя бразильцами: нападающим Вавазиньо и полузащитниками Гулуаром и Матеусом.

Дебют новичков ожидается в кубковом поединке с «Звягелем», который состоится 15 августа.

В расположении ФК «ЮКСА» на просмотре находятся еще два игрока, ранее выступавших за любительские команды и с их трудоустройством Цимбал определится на этой неделе.

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ЮКСА Тарасовка
Источник Sport.ua
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