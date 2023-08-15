«Сгорели» без Трубина. Бенфика проиграла в компенсированное время Боавиште
«Орлы» открыли новый чемпионат Португалии с поражения
В понедельник, 14 августа, в матче 1-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» сыграла на выезде с «Боавиштой» и потерпела поражение со счетом 2:3.
Гол Анхеля Ди Марии в середине первого тайма дал «орлам» перевес в счете. Однако в начале второго тайма они остались вдесятером, а вскоре преимущество упустили – 1:1. Впрочем, на 75-й минуте Рафа Силва вновь вывел «Бенфику» вперед.
Увы, победить лиссабонцам не удалось. На 90-й минуте счет в матче опять стал ничейным, а в компенсированное время уже в равных составах игроки «Боавишты» забили победный гол – 3:2.
Украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина не оказалось даже в запасе команды.
Чемпионат Португалии. 1-й тур
Боавишта – Бенфика – 3:2
Голы: Боженик, 55, 90+13, Лоуренцо, 90 пенальти – Ди Мария, 22, Рафа Силва, 75.
Удалены: Лоуренцо, 90+9 – Муса, 50.
⏹ Termina o encontro.#BFCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/lb6OWE0W1p— SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фабрицио Романо озвучил интересную версию
В Киевской области на стадионе «Левый берег» состоится поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги