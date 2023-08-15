В понедельник, 14 августа, в матче 1-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» сыграла на выезде с «Боавиштой» и потерпела поражение со счетом 2:3.

Гол Анхеля Ди Марии в середине первого тайма дал «орлам» перевес в счете. Однако в начале второго тайма они остались вдесятером, а вскоре преимущество упустили – 1:1. Впрочем, на 75-й минуте Рафа Силва вновь вывел «Бенфику» вперед.

Увы, победить лиссабонцам не удалось. На 90-й минуте счет в матче опять стал ничейным, а в компенсированное время уже в равных составах игроки «Боавишты» забили победный гол – 3:2.

Украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина не оказалось даже в запасе команды.

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Боавишта – Бенфика – 3:2

Голы: Боженик, 55, 90+13, Лоуренцо, 90 пенальти – Ди Мария, 22, Рафа Силва, 75.

Удалены: Лоуренцо, 90+9 – Муса, 50.