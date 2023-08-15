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Чемпионат Португалии
Боавишта
14.08.2023 22:45 – FT 3 : 2
Бенфика
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Португалия
15 августа 2023, 01:52 | Обновлено 15 августа 2023, 02:38
241
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«Сгорели» без Трубина. Бенфика проиграла в компенсированное время Боавиште

«Орлы» открыли новый чемпионат Португалии с поражения

15 августа 2023, 01:52 | Обновлено 15 августа 2023, 02:38
241
0
«Сгорели» без Трубина. Бенфика проиграла в компенсированное время Боавиште
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 14 августа, в матче 1-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» сыграла на выезде с «Боавиштой» и потерпела поражение со счетом 2:3.

Гол Анхеля Ди Марии в середине первого тайма дал «орлам» перевес в счете. Однако в начале второго тайма они остались вдесятером, а вскоре преимущество упустили – 1:1. Впрочем, на 75-й минуте Рафа Силва вновь вывел «Бенфику» вперед.

Увы, победить лиссабонцам не удалось. На 90-й минуте счет в матче опять стал ничейным, а в компенсированное время уже в равных составах игроки «Боавишты» забили победный гол – 3:2.

Украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина не оказалось даже в запасе команды.

Чемпионат Португалии. 1-й тур

Боавишта – Бенфика – 3:2

Голы: Боженик, 55, 90+13, Лоуренцо, 90 пенальти – Ди Мария, 22, Рафа Силва, 75.

Удалены: Лоуренцо, 90+9 – Муса, 50.

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чемпионат Португалии по футболу Боавишта Бенфика Анхель Ди Мария Рафа Силва Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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