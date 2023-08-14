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Чемпионат Португалии
Боавишта
14.08.2023 22:45 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 августа 2023, 12:11 | Обновлено 14 августа 2023, 12:19
76
0

Боавишта – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 августа в 22:45 матч 1-го тура чемпионата Португалии

14 августа 2023, 12:11 | Обновлено 14 августа 2023, 12:19
76
0
Боавишта – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Бенфика

В понедельник, 14 августа, в чемпионате Португалии состоится матч 1-го тура, в котором лиссабонская «Бенфика» сыграет на выезде с «Боавиштой».

Матч «Боавишта» – «Бенфика» начнется в 22:45 по киевскому времени.

Лиссабонская «Бенфика», как известно, несколько дней назад подписала украинского голкипера Анатолия Трубина, который до этого выступал за донецкий «Шахтер».

Напомним, чемпионат Португалии-2022/2023 «Бенфика» завершила на 1 месте, набрав в 34 матчах 87 очков. «Боавишта» финишировала на 9 позиции, имея 44 пункта.

Боавишта – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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