ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
Голкипер подписал контракт на 5 лет
«Бенфика» официально сообщила о подписании голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина. Контракт с 22-летним вратарем рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.
Одновременно трансфер своего игрока подтвердил и донецкий «Шахтера». Условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, речь идет о 10 миллионах евро плюс 1 миллиону в качестве возможных бонусов. Также «Шахтер» получит 40% от суммы следующего трансфера Трубина.
Трубин является воспитанником «Шахтера», в систему клуба попал в 11-летнем возрасте. За первую команду «Шахтера» дебютировал 26 мая 2019 года. Суммарно провел за «Шахтер» 94 матча во всех турнирах, трижды (в 2019, 2020 и 2023 годах) становился чемпионом Украины.
Напомним, кроме «Бенфики» на Трубина долгое время претендовал миланский «Интер». Контракт 22-летнего вратаря с «Шахтером» истекал летом 2024 года.
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