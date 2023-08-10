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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
Португалия
10 августа 2023, 20:08 | Обновлено 10 августа 2023, 20:16
4943
12

ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики

Голкипер подписал контракт на 5 лет

10 августа 2023, 20:08 | Обновлено 10 августа 2023, 20:16
4943
12
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Бенфика» официально сообщила о подписании голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина. Контракт с 22-летним вратарем рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.

Одновременно трансфер своего игрока подтвердил и донецкий «Шахтера». Условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, речь идет о 10 миллионах евро плюс 1 миллиону в качестве возможных бонусов. Также «Шахтер» получит 40% от суммы следующего трансфера Трубина.

Трубин является воспитанником «Шахтера», в систему клуба попал в 11-летнем возрасте. За первую команду «Шахтера» дебютировал 26 мая 2019 года. Суммарно провел за «Шахтер» 94 матча во всех турнирах, трижды (в 2019, 2020 и 2023 годах) становился чемпионом Украины.

Напомним, кроме «Бенфики» на Трубина долгое время претендовал миланский «Интер». Контракт 22-летнего вратаря с «Шахтером» истекал летом 2024 года.

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Бенфика Анатолий Трубин Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Бенфика
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Комментарии 12
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Lion
Удачи!
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+9
NikoKam1969
Пішов у сильний європейський клуб. Удачі тобі козаче на європейських полях та стати ще сильнішим. Шахтар став ще слабший, зате заробить не погані бабки.
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+4
Кепа Ларисабродяга
наверно и правильно, что не пошел сразу в топовый клуб на банку, история лунина показательна
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
і хай Інтер кусає лікті
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+2
PUMA
Ну с учётом того что Шахтёру достанется 40% от перепродажи.То наверное примерно 20-25 млн Шахтёр в общем может получить 
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+2
Octopus
Все так внезапно, что даже Трансфермаркт не в курсах
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+2
Олександр
Ура 
Ответить
+2
adidas77
А хто це на афіші презентації?На Трубіна зовсім не схожий 
Я особисто дуже засмутився, що не в Серію А...Успіхів!
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0
Andrey Ilyashenko
Єдий хто дав Шахтарю посмоктати свої яйця за останній час.
Ответить
0
Burevestnik
одна надія на продаж в інший клуб Влаходимоса в наступні два трансферні вікна. 
якщо не станеться, то буде максимум №2 - на лавці...       
Ответить
-5
Octopus
На банку к Влаходимосу?
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-5
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