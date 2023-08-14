Трубин не попал в заявку Бенфики на матч с Боавиштой

В понедельник, 14 августа, в 22:45 начнется матч 1 тура чемпионата Португалии по футболу, в котором будут играть «Бенфика» и «Боавишта».

Украинец Анатолий Трубин, недавно перешедший в «Бенфику», не попал в заявку на матч. Вместе с ним отсутствует и другой новичок команды – Артур Кабрал.

Накануне тренер «орлов» Рогер Шмидт заявил, что руководство не давит на него, чтобы он обязательно ставил новых игроков в состав, а также отметил, что Трубин провел очень мало тренировок с командой.