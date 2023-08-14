Трубин не попал в заявку Бенфики на матч с Боавиштой
Также в ней отсутствует другой новичок лиссабонцев – Кабрал
В понедельник, 14 августа, в 22:45 начнется матч 1 тура чемпионата Португалии по футболу, в котором будут играть «Бенфика» и «Боавишта».
Украинец Анатолий Трубин, недавно перешедший в «Бенфику», не попал в заявку на матч. Вместе с ним отсутствует и другой новичок команды – Артур Кабрал.
Накануне тренер «орлов» Рогер Шмидт заявил, что руководство не давит на него, чтобы он обязательно ставил новых игроков в состав, а также отметил, что Трубин провел очень мало тренировок с командой.
😁 JÁ HÁ 𝗢𝗡𝗭𝗘! #BFCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/akWC7ZMamY— SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2023
💺 Suplentes: Samuel S., João Victor, Morato, Mihailo, Florentino, Chiquinho, J. Mário, Neres e Tengstedt.— SL Benfica (@SLBenfica) August 14, 2023
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