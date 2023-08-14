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  4. Трубин не попал в заявку Бенфики на матч с Боавиштой
Португалия
14 августа 2023, 22:48 | Обновлено 14 августа 2023, 23:02
659
2

Трубин не попал в заявку Бенфики на матч с Боавиштой

Также в ней отсутствует другой новичок лиссабонцев – Кабрал

14 августа 2023, 22:48 | Обновлено 14 августа 2023, 23:02
659
2
Трубин не попал в заявку Бенфики на матч с Боавиштой
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

В понедельник, 14 августа, в 22:45 начнется матч 1 тура чемпионата Португалии по футболу, в котором будут играть «Бенфика» и «Боавишта».

Украинец Анатолий Трубин, недавно перешедший в «Бенфику», не попал в заявку на матч. Вместе с ним отсутствует и другой новичок команды – Артур Кабрал.

Накануне тренер «орлов» Рогер Шмидт заявил, что руководство не давит на него, чтобы он обязательно ставил новых игроков в состав, а также отметил, что Трубин провел очень мало тренировок с командой.

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Анатолий Трубин Артур Кабрал Бенфика Боавишта стартовые составы
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Бо там є кому грати, а те що контракт до 28-го, то це на перспективу. Сподіваємося.
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Burevestnik
у нього контракт до 2028 року, 
так що ще встигне потрапити в заявку і не раз !!!   
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