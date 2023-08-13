Тренер Бенфики: «Трубин провел полторы тренировки»
Рогер Шмидт не уверен, выпустит ли украинца на стартовую игру нового сезона
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал готовность новичков своей команды – Анатолия Трубина и Кабрала – сыграть в следующем матче.
«Надеюсь, Трубин и Кабрал сделают нас сильнее. Они показали свои качества в предыдущих клубах. Они провели с командой всего полторы тренировки, это очень мало. Я должен решить, достаточно ли этого, чтобы им быть в составе команды.
Мой опыт говорит мне, что игрокам нужно больше времени, чтобы понять динамику игры и стиль команды. Я не собираюсь ставить их в ситуацию, в которой они будут испытывать большое давление. Меня не заставляют их обязательно выпускать, потому что у команды все хорошо», – сказал Шмидт.
Новый сезон «Бенфика» начнет 14 августа – ее соперником в стартовой игре чемпионата будет «Боавишта».
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