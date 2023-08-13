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Португалия
13 августа 2023, 23:54 | Обновлено 14 августа 2023, 00:45
664
0

Тренер Бенфики: «Трубин провел полторы тренировки»

Рогер Шмидт не уверен, выпустит ли украинца на стартовую игру нового сезона

13 августа 2023, 23:54 | Обновлено 14 августа 2023, 00:45
664
0
Тренер Бенфики: «Трубин провел полторы тренировки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал готовность новичков своей команды – Анатолия Трубина и Кабрала – сыграть в следующем матче.

«Надеюсь, Трубин и Кабрал сделают нас сильнее. Они показали свои качества в предыдущих клубах. Они провели с командой всего полторы тренировки, это очень мало. Я должен решить, достаточно ли этого, чтобы им быть в составе команды.

Мой опыт говорит мне, что игрокам нужно больше времени, чтобы понять динамику игры и стиль команды. Я не собираюсь ставить их в ситуацию, в которой они будут испытывать большое давление. Меня не заставляют их обязательно выпускать, потому что у команды все хорошо», – сказал Шмидт.

Новый сезон «Бенфика» начнет 14 августа – ее соперником в стартовой игре чемпионата будет «Боавишта».

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Рогер Шмидт Анатолий Трубин Бенфика Боавишта чемпионат Португалии по футболу Артур Кабрал
Источник Maisfutebol
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