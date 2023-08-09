Владимир ПЯТЕНКО: «Сыграли хорошо, как для первого матча»

Главный тренер «Жилстроя-1» Владимир Пятенко прокомментировал стартовую игру сезона, в которой «Жилстрой-1» сыграл вничью 1:1 на выезде с «Ладомиром»:

– Нормально сыграли, хорошо, как для первого матча. Пытались играть в свой футбол. К сожалению, еще не успевали в некоторых эпизодах. В общем, нормально.

– На ваш взгляд, можно было сегодня зацепиться за победу?

– Можно было, всегда хочется большего. Если бы мы реализовали на 3-й минуте выход один на один, трижды мяч попадал в перекладину, штангу. Надо реализовать свои моменты. Игрой я доволен, качеством игры. Функциональное состояние – это объективная причина, мы пока не готовы. То, что девушки выдержали 90 минут – это радует. Было старание, желание вырвать победу, до финального свистка бежали вперед, действовали агрессивно, атаковали, но, к сожалению, созданные моменты не реализовали.

– То есть, для победы не хватило реализации?

– Да, реализации. Но общее впечатление неплохое. С позитивом смотрим на следующие матчи, я поблагодарил девушек за игру, сказал, что по состоянию на сегодняшний день они молодцы, – сказал Пятенко.