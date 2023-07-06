У Металлиста 1925 появилась женская команда

У харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» появилась женская команда. Это харьковский коллектив «Жилстрой-1» - 10-кратный чемпион Украины и 11-кратный обладатель Кубка страны.

Предыдущий сезон-2022/2023 «Жилстрой-1» пропустил. Если команда не заявится на предстоящий сезон, то лишится места в Высшей лиге национального чемпионата. Ради сохранения наследия женского клуба, в «Металлисте 1925» было принято решение о сотрудничестве с «Жилстроем-1».

Женская команда будет заявлена на предстоящий чемпионат Украины в Высшей лиге. Возглавит «Жилстрой-1» 48-летний Владимир Пятенко – бывший наставник женской команды киевского «Динамо».

Любопытно, что Пятенко, будучи футболистом, в конце 1990-х несколько лет играл за харьковский «Металлист».