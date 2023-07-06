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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 19:00 | Обновлено 06 июля 2023, 19:09
186
0

У Металлиста 1925 появилась женская команда

Новый коллектив возглавил экс-наставник «Динамо» Киев

06 июля 2023, 19:00 | Обновлено 06 июля 2023, 19:09
186
0
У Металлиста 1925 появилась женская команда
ФК Металлист 1925

У харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» появилась женская команда. Это харьковский коллектив «Жилстрой-1» - 10-кратный чемпион Украины и 11-кратный обладатель Кубка страны.

Предыдущий сезон-2022/2023 «Жилстрой-1» пропустил. Если команда не заявится на предстоящий сезон, то лишится места в Высшей лиге национального чемпионата. Ради сохранения наследия женского клуба, в «Металлисте 1925» было принято решение о сотрудничестве с «Жилстроем-1».

Женская команда будет заявлена на предстоящий чемпионат Украины в Высшей лиге. Возглавит «Жилстрой-1» 48-летний Владимир Пятенко – бывший наставник женской команды киевского «Динамо».

Любопытно, что Пятенко, будучи футболистом, в конце 1990-х несколько лет играл за харьковский «Металлист».

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Металлист 1925 Жилстрой-1 Харьков женский футбол чемпионат Украины по футболу среди женщин
Источник ФК Металлист 1925
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