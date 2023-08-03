US Open03 августа 2023, 12:29 |
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Чемпион US Open-2014 пропустит серию американских турниров
Марин Чилич снова испытывает проблемы с коленом
03 августа 2023, 12:29 |
265
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Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет на серии американских турниров, в том числе и на US Open.
«К сожалению, сегодня плохие новости. С коленом возникли новые проблемы, и они откладывают мое возвращение в тур. Придется пропустить все американские турниры», – написал хорват в социальных сетях.
Отметим, что хорват ранее пропустил Уимблдонский турнир.
Марин Чилич выигрывал US Open в 2014 году.
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