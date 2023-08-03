Чемпион US Open-2014 пропустит серию американских турниров

Хорватский теннисист Марин Чилич не сыграет на серии американских турниров, в том числе и на US Open.

«К сожалению, сегодня плохие новости. С коленом возникли новые проблемы, и они откладывают мое возвращение в тур. Придется пропустить все американские турниры», – написал хорват в социальных сетях.

Отметим, что хорват ранее пропустил Уимблдонский турнир.

Марин Чилич выигрывал US Open в 2014 году.