ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
Испанская команда побеждает со счетом 3:1 на 60-й минуте
29 июля проходит товарищеский матч между клубами «Блэкберн» (Англия) и «Жирона» (Испания).
Украинский футболист испанской команды Виктор Цыганков появился на поле с первых минут.
На 24-й минуте украинец записал на свой счет ассист. После передачи Цыганкова забил Кристиан Стуани.
Уже на 30-й отличился и сам Виктор.
На 60-й минуте счет в матче 3:1 в пользу «Жироны». За испанцев 3-й мяч забил Дэйли Блинд, а за англичан гол оформил Харри Леонард.
ВИДЕО. Ассист Цыгакнова
El primer de la tarda! 🥰— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2023
📺 @esport3
pic.twitter.com/DwhWkYGrCe
ВИДЕО. Гол Цыганкова
😳 Com ha tornat Tsygankov…— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2023
📺 @esport3 pic.twitter.com/sPxSZ4bE2g
События матча
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