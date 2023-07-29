ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном

29 июля проходит товарищеский матч между клубами «Блэкберн» (Англия) и «Жирона» (Испания).

Украинский футболист испанской команды Виктор Цыганков появился на поле с первых минут.

На 24-й минуте украинец записал на свой счет ассист. После передачи Цыганкова забил Кристиан Стуани.

Уже на 30-й отличился и сам Виктор.

На 60-й минуте счет в матче 3:1 в пользу «Жироны». За испанцев 3-й мяч забил Дэйли Блинд, а за англичан гол оформил Харри Леонард.

ВИДЕО. Ассист Цыгакнова

ВИДЕО. Гол Цыганкова