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  4. ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
Товарищеские матчи
Блэкберн
29.07.2023 17:00 – 45+ 2 : 3
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 июля 2023, 18:21 | Обновлено 29 июля 2023, 18:22
1538
2

ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном

Испанская команда побеждает со счетом 3:1 на 60-й минуте

29 июля 2023, 18:21 | Обновлено 29 июля 2023, 18:22
1538
2
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

29 июля проходит товарищеский матч между клубами «Блэкберн» (Англия) и «Жирона» (Испания).

Украинский футболист испанской команды Виктор Цыганков появился на поле с первых минут.

На 24-й минуте украинец записал на свой счет ассист. После передачи Цыганкова забил Кристиан Стуани.

Уже на 30-й отличился и сам Виктор.

На 60-й минуте счет в матче 3:1 в пользу «Жироны». За испанцев 3-й мяч забил Дэйли Блинд, а за англичан гол оформил Харри Леонард.

ВИДЕО. Ассист Цыгакнова

ВИДЕО. Гол Цыганкова

События матча

45’ +22
ГОЛ ! Мяч забил Dilan Markanday (Блэкберн).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Жирона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Harry Leonard (Блэкберн).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
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Виктор Цыганков товарищеские матчи видео голов и обзор Дэйли Блинд Кристиан Стуани Жирона Блэкберн
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Умник
Играет справа слева в центре)))).
Ребров его будет где хочет использовать
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+1
Gargantua
я так понял, он по левому флангу бегает. 
там на правом какого то конкурента наигрывают
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0
anacreon
Циганков знайшов свій клуб. Тепер треба весь рік набивати статистику, якщо хоче піти на підвищення. Хоча хто зна чи попре так само в іншому клубі. З іншої сторони напевно йому хотілося би якось залишитися в сторії як гравцю топ-клубу, а не маленької Жирони.Забити 10-15 голів, віддати стільки ж передач і можуть забрати.
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0
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