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Испания
29 июля 2023, 16:17 | Обновлено 29 июля 2023, 16:28
224
0

Цыганков сыграет за Жирону против Блекберна с первых минут

Украинец – в старте каталонцев

29 июля 2023, 16:17 | Обновлено 29 июля 2023, 16:28
224
0
Цыганков сыграет за Жирону против Блекберна с первых минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник Виктор Цыганков включен тренерским штабом «Жироны» в стартовый состав команды на спарринг с английским «Блэкберном».

Игра «Блэкберн» – «Жирона» начнется в 17:00 на поле стадиона «Эвуд Парк» в Блэкберне.

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Жирона Виктор Цыганков Блэкберн товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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