Цыганков сыграет за Жирону против Блекберна с первых минут

Украинский полузащитник Виктор Цыганков включен тренерским штабом «Жироны» в стартовый состав команды на спарринг с английским «Блэкберном».

Игра «Блэкберн» – «Жирона» начнется в 17:00 на поле стадиона «Эвуд Парк» в Блэкберне.