Испания29 июля 2023, 16:17 | Обновлено 29 июля 2023, 16:28
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Цыганков сыграет за Жирону против Блекберна с первых минут
Украинец – в старте каталонцев
29 июля 2023, 16:17 | Обновлено 29 июля 2023, 16:28
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Украинский полузащитник Виктор Цыганков включен тренерским штабом «Жироны» в стартовый состав команды на спарринг с английским «Блэкберном».
Игра «Блэкберн» – «Жирона» начнется в 17:00 на поле стадиона «Эвуд Парк» в Блэкберне.
📋 EL NOSTRE ONZE! #RoversGirona pic.twitter.com/csipd3p07N— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2023
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