29 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Блэкберн» (Англия) и «Жирона» (Испания). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды.

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь первый тайм. За 45 минут Цыганков отметился ассистом на Кристиана Стуани, а также забил гол после передачи Сальвио.

Товарищеский матч. 29 июля

Блэкберн (Англия) – Жирона (Испания) – 2:3

Голы: Леонард, 37, Маркандай, 67 – Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51