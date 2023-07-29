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Товарищеские матчи
Блэкберн
29.07.2023 17:00 – FT 2 : 3
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 июля 2023, 22:02 |
1160
0

Блэкберн – Жирона – 2:3. Голевой пас и мяч Цыганкова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

29 июля 2023, 22:02 |
1160
0
Блэкберн – Жирона – 2:3. Голевой пас и мяч Цыганкова. Видео голов и обзор
ФК Жирона

29 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Блэкберн» (Англия) и «Жирона» (Испания). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды.

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь первый тайм. За 45 минут Цыганков отметился ассистом на Кристиана Стуани, а также забил гол после передачи Сальвио.

Товарищеский матч. 29 июля

Блэкберн (Англия) – Жирона (Испания) – 2:3

Голы: Леонард, 37, Маркандай, 67 – Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51

Видеообзор матча:

События матча

45’ +22
ГОЛ ! Мяч забил Dilan Markanday (Блэкберн).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Жирона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Harry Leonard (Блэкберн).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
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Блэкберн товарищеские матчи Жирона Дэйли Блинд Виктор Цыганков Кристиан Стуани видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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