Блэкберн – Жирона – 2:3. Голевой пас и мяч Цыганкова. Видео голов и обзор
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29 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Блэкберн» (Англия) и «Жирона» (Испания). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды.
Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь первый тайм. За 45 минут Цыганков отметился ассистом на Кристиана Стуани, а также забил гол после передачи Сальвио.
Товарищеский матч. 29 июля
Блэкберн (Англия) – Жирона (Испания) – 2:3
Голы: Леонард, 37, Маркандай, 67 – Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51
Видеообзор матча:
События матча
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