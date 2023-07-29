Цыганков забил и отдал ассист. Жирона в матче с 5 голами обыграла Блэкберн
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды
29 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Блэкберн» (Англия) и «Жирона» (Испания). Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды.
Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь первый тайм. За 45 минут Цыганков отметился ассистом на Кристиана Стуани, а также забил гол после передачи Сальвио.
Еще один гол для «жирондинцев» забил Дэйли Блинд.
В составе английской команды отличились Харри Леонард и Дилан Маркандай.
Товарищеский матч. 29 июля
Блэкберн (Англия) – Жирона (Испания) – 2:3
Голы: Леонард, 37, Маркандай, 67 – Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 51
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2023
⚽️ @CristhianStuani
⚽️ Tsygankov
⚽️ @BlindDaley
🔴⚪️ #RoversGirona pic.twitter.com/9p0J6cjmB3
Bona victòria, EQUIP! 💪 pic.twitter.com/U5tWXFBuGx— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2023
ВИДЕО. Ассист Цыганкова
El primer de la tarda! 🥰— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2023
📺 @esport3
pic.twitter.com/DwhWkYGrCe
ВИДЕО. Гол Цыганкова
😳 Com ha tornat Tsygankov…— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2023
📺 @esport3 pic.twitter.com/sPxSZ4bE2g
События матча
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