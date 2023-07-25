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Днепр-1
25.07.2023 21:00 – FT 1 : 3
Панатинаикос
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Лига чемпионов
25 июля 2023, 22:57 | Обновлено 26 июля 2023, 00:23
4259
71

Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу

Днепряне уступили в первом матче греческому клубу

25 июля 2023, 22:57 | Обновлено 26 июля 2023, 00:23
4259
71
Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу
СК Днепр-1

В стартовом составе «Днепра-1» вышли трое новичков: защитник Василий Кравец, пришедший из полтавской «Ворсклы», а также полузащитники Денис Мирошниченко и Максим Третьяков, которые перешли из «Александрии». Неожиданно место в воротах занял 19-летний Яков Кинарейкин. Для голкипера, вызывавшегося в молодежную сборную Украины, матч против «Панатинаикоса» стал первым официальным за «Днепр-1». У основного в прошлом сезоне голкипера Макса Валефа было повреждение. Новичок команды Евгений Волынец, который на хорошем уровне отыграл прошлый сезон за коваливский «Колос», остался в запасе. Из-за повреждения также не смог принять участие в матче основной полузащитник Александр Пихаленок. Его позицию на поле занял Бланко.

«Основа» греческой команды состояла преимущественно из опытных футболистов возрастом около 30 лет и больше. Вышел в стартовом составе хорошо знакомый украинским болельщикам Бернард, который в свое время приходил в донецкий «Шахтер» в качестве будущей звезды мирового футбола. Однако бразильский полузащитник так и не оправдал выданных ему авансов. На скамейке запасных остался словенец Беньямин Вербич, который несколько сезонов провел в киевском «Динамо». Интересный факт: в стартовом составе «Панатинаикоса» вышел только один грек. В составе «Днепра-1» – только один легионер.

К сожалению, уже на 10-й минуте матча украинский клуб пропустил гол. Хуан Карлос получил мяч на левом фланге, сблизился с Мирошниченко, легко прошел его и сделал прострел во вратарскую площадку. Там Шпорар выиграл борьбу у двух футболистов «Днепра-1» и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

СК Днепр-1

С первых минут матча «Панатинаикос» действовал активно и агрессивно как в атаке, так и в обороне. Складывалось впечатление, что днепряне оказались не готовы к такому настрою футболистов греческой команды. В нападении подопечные Ивана Йовановича играли широко, часто использовали длинные передачи с одного фланга на другой. Именно после подобного перевода мяча «Панатинаикос» и забил гол.

«Днепр-1» в первом тайме встречал соперников на своей половине поля – сразу за центральной линией. Однако футболисты греческого клуба за счет качественной игры в пас довольно легко проходили оборонительные построения подопечных Кучера. При потере мяча игроки «Панатинаикоса» применяли прессинг, с которым днепрянам было тяжело справляться. В действиях игроков «Днепра-1» явно не хватало агрессии.

За первый тайм запомнились три момента в исполнении подопечных Кучера. Первый они создали сразу после пропущенного гола, но Довбику не дали нормально ударить из пределов штрафной площадки. На 18-й минуте Довбик снова получил мяч в штрафной и пробил примерно с 14-15 метров, но удар вышел неудачным – мяч пролетел мимо ворот.

СК Днепр-1

Атака «Днепра-1» на 41-й минуте началась с того, что Кинарейкин под давлением соперника выбил мяч на левый фланг на Рубчинского. Молодой полузащитник мяч принял в движении, благодаря чему сразу оставил не у дел игрока «Панатинаикоса». За счет этого днепрянам удалось преодолеть прессинг и получить свободные зоны. В завершающей стадии Кравец отдал пас в штрафную площадку на Довбика. Игрок сборной Украины принял мяч спиной к воротам и хотел отдать пас под удар партнеру, но сделал это очень неудачно, защитник перехватил передачу.

С самого начала второго тайма подопечные Кучера стали играть более агрессивно. Это сразу сказалось на действиях как в обороне, так и в атаке. Игроки «Панатинаикоса» уже не так легко доходили до штрафной днепрян. У ворот греческой команды стало более напряженно, но все же в течение продолжительного времени реальных голевых моментов у «Днепра-1» не было. Удары со средней и дальней дистанции не создавали проблем для голкипера Бриньоли, а приблизится к воротам не позволяли его партнеры по команде.

СК Днепр-1

На 72-й минуте «Днепр-1» практически повторил свой момент, созданный в первом тайме. Бланко отдал на левый фланг на Кравца, а тот сделал передачу на Довбика. На этот раз Артем точно скинул мяч на Рубчинского, после удара которого мяч зацепил игрока «Панатинаикоса» и полетел мимо ворот.

Сразу после этого момента «Панатинаикос» удвоил преимущество в счете. С помощью четырех передач игроки греческого клуба преодолели прессинг и дошли от своих ворот до штрафной площадки «Днепра-1». Джуричич, приняв передачу от Хуана Карлоса, с полугкруга штрафной точно пробил в нижний угол ворот – без шансов для Кинарейкина. Поучаствовал в голевой атаке и вышедший на замену Вербич.

Через десять минут ситуация для «Днепра-1» трансформировалась из тяжелой в почти безнадежную. Хуана Карлоса сбили в штрафной площадке, и Яннидис реализовал пенальти. Мяч пролетел почти по центру, а вратарь угадывал направление удара. Задержись Кинарейкин хоть на мгновение и, вполне возможно, мог бы отразить удар.

СК Днепр-1

На последних минутах матча подопечные Кучера все же смогли забить гол. Отличился вышедший на замену Танчик, который после розыгрыша штрафного удару с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

«Панатинаикос» использовал практически все свои возможности в матче. Это признак класса и квалификации команды. «Днепр-1» также создал мало моментов. Но реализовать смог только один. Перед ответным матчем у подопечных Кучера намного больше шансов встретиться в Лиге Европы с чешской «Славией», чем с французским «Марселем» в следующем раунде Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 2 квалификационный раунд. Первый матч.

«Днепр-1» – «Панатинаикос» – 1:3

Каплієнко (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Яннідіс (84, пенальті)

Гуцуляк (70)

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец (Каплиенко, 73), Сарапий, Сваток (Когут, 61), Мирошниченко, Бланко (Горин, 83), Бабенко (Танчик, 83), Третьяков (Адамюк, 61), Рубчинский, Гуцуляк, Довбик

«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд (Едвай, 24), Коцирас, Вильена (Чокай, 71), Джуричич (Манчини, 78), Перес, Бернард (Вербич, 71), Шпорар (Яннидис, 78), Паласиос

Арбитр: Даниэле Киффи (Италия)

Кошицкая футбольная арена (Кошице, Словакия)

ДНЕПР-1 – ПАНАТИНАИКОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Днепр-1).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Панатинаикос).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Панатинаикос).
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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 71
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Pecheneg2004
Какая ЛЧ? Тут бы в группу ЛК с такой игрой выйти.
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+20
turist86
Дніпру не вистачило ні класу, ні досвіду. І навряд чи хтось купить Довбика за великі гроші.
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+14
Mr Voevudskiy
2 команда страны.. Никчёмные овощи. Тьфу
Ответить
+13
Alehandro
Сезон розчарувань оголошую відкритим...
Ответить
+13
KvlaD
Прогноз спорт.юа 2:1 Днепр 
Ответить
+12
Gargantua
не продали Довбыка... похоже и не продадут
Ответить
+11
Показать Скрыть 3 ответа
pricolist
Яка гра - такий і результат. 
Ответить
+8
Nikas
3 удара 3 гола грецкие пенсионеры которым 30+ перебегали Днипро минус 1
Ответить
+7
u6464u
Ні чого не очікуваного не сталося, всі адекватні вболівальники  розуміли що -1 ловить тут не має чого , таке саме буде і з чеською Славією , ну немає у наших гравців майстерності  а дисципліновану , фізично витривалу ,тактично грамотну гру поставить не має кому , чи ви думали що Кучер другий Лобановський , дуже слабенький Сашко як тренер, і так хлопці старались як могли віддали багато сил і за це їм потрібно подякувати .
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+6
Viktor Shuper
а Дніпру по рівні гри Ліга Європи то максимум. і то не факт, до речі
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Педя Яновский
Пердяне никуда не выйдут 
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+5
Український Крим
Клубу російського олігарха Коломойського не місце в єврокубках! Лайк Панатінаїкосу
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Макс Максов
З такою грою, навіть група ЛК примарна...
Ответить
+4
Алексей
Какие шансы, их ещё до матча не было 
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+4
Alehandro
Захист як був дирявим, так і залишився... за які заслуги Сватка викликають у Збірну, хз...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Dixon
В лигу чемпионов они хотели группа конференций будет за счастье 
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+3
Andy_P
Куда там отправляли Довбика играть? В АПЛ, в Серию А, в Примеру? Он, приняв мяч в центре чужой штрафной, две секунды думает и отдаёт сопернику... И вратаря Днепра похвалить не за что...
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+3
OleksandrFCDD
Ну, це закономірно. Я не бачив, щоби клас футболістів критично відрізнявся, не було такого. З цим складом можна було б на рівних грати проти греків, але був би толковий тренер. Тактика просто відсутня. Суцільна біганина, провали між лініями. Це останній сезон КіК у Дніпрі, але від цього не легше, бо з цими діячами Дніпро чекає проліт проти Спарти вже в ЛЄ.
Зараз фізрук Кучер знайде проблему в одному гравцєві (напевно в Мірошніченко) і розповідатиме, як ми добре грали і просто треба було забивати.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Michael Savchyn
люта ганьба та й годі і прогадали із непродажем Довбика, вельми прогадали
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+2
Lion
Представляю чтобы стали чемпионами.....
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+2
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