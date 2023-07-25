Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу
Днепряне уступили в первом матче греческому клубу
В стартовом составе «Днепра-1» вышли трое новичков: защитник Василий Кравец, пришедший из полтавской «Ворсклы», а также полузащитники Денис Мирошниченко и Максим Третьяков, которые перешли из «Александрии». Неожиданно место в воротах занял 19-летний Яков Кинарейкин. Для голкипера, вызывавшегося в молодежную сборную Украины, матч против «Панатинаикоса» стал первым официальным за «Днепр-1». У основного в прошлом сезоне голкипера Макса Валефа было повреждение. Новичок команды Евгений Волынец, который на хорошем уровне отыграл прошлый сезон за коваливский «Колос», остался в запасе. Из-за повреждения также не смог принять участие в матче основной полузащитник Александр Пихаленок. Его позицию на поле занял Бланко.
«Основа» греческой команды состояла преимущественно из опытных футболистов возрастом около 30 лет и больше. Вышел в стартовом составе хорошо знакомый украинским болельщикам Бернард, который в свое время приходил в донецкий «Шахтер» в качестве будущей звезды мирового футбола. Однако бразильский полузащитник так и не оправдал выданных ему авансов. На скамейке запасных остался словенец Беньямин Вербич, который несколько сезонов провел в киевском «Динамо». Интересный факт: в стартовом составе «Панатинаикоса» вышел только один грек. В составе «Днепра-1» – только один легионер.
К сожалению, уже на 10-й минуте матча украинский клуб пропустил гол. Хуан Карлос получил мяч на левом фланге, сблизился с Мирошниченко, легко прошел его и сделал прострел во вратарскую площадку. Там Шпорар выиграл борьбу у двух футболистов «Днепра-1» и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.
С первых минут матча «Панатинаикос» действовал активно и агрессивно как в атаке, так и в обороне. Складывалось впечатление, что днепряне оказались не готовы к такому настрою футболистов греческой команды. В нападении подопечные Ивана Йовановича играли широко, часто использовали длинные передачи с одного фланга на другой. Именно после подобного перевода мяча «Панатинаикос» и забил гол.
«Днепр-1» в первом тайме встречал соперников на своей половине поля – сразу за центральной линией. Однако футболисты греческого клуба за счет качественной игры в пас довольно легко проходили оборонительные построения подопечных Кучера. При потере мяча игроки «Панатинаикоса» применяли прессинг, с которым днепрянам было тяжело справляться. В действиях игроков «Днепра-1» явно не хватало агрессии.
За первый тайм запомнились три момента в исполнении подопечных Кучера. Первый они создали сразу после пропущенного гола, но Довбику не дали нормально ударить из пределов штрафной площадки. На 18-й минуте Довбик снова получил мяч в штрафной и пробил примерно с 14-15 метров, но удар вышел неудачным – мяч пролетел мимо ворот.
Атака «Днепра-1» на 41-й минуте началась с того, что Кинарейкин под давлением соперника выбил мяч на левый фланг на Рубчинского. Молодой полузащитник мяч принял в движении, благодаря чему сразу оставил не у дел игрока «Панатинаикоса». За счет этого днепрянам удалось преодолеть прессинг и получить свободные зоны. В завершающей стадии Кравец отдал пас в штрафную площадку на Довбика. Игрок сборной Украины принял мяч спиной к воротам и хотел отдать пас под удар партнеру, но сделал это очень неудачно, защитник перехватил передачу.
С самого начала второго тайма подопечные Кучера стали играть более агрессивно. Это сразу сказалось на действиях как в обороне, так и в атаке. Игроки «Панатинаикоса» уже не так легко доходили до штрафной днепрян. У ворот греческой команды стало более напряженно, но все же в течение продолжительного времени реальных голевых моментов у «Днепра-1» не было. Удары со средней и дальней дистанции не создавали проблем для голкипера Бриньоли, а приблизится к воротам не позволяли его партнеры по команде.
На 72-й минуте «Днепр-1» практически повторил свой момент, созданный в первом тайме. Бланко отдал на левый фланг на Кравца, а тот сделал передачу на Довбика. На этот раз Артем точно скинул мяч на Рубчинского, после удара которого мяч зацепил игрока «Панатинаикоса» и полетел мимо ворот.
Сразу после этого момента «Панатинаикос» удвоил преимущество в счете. С помощью четырех передач игроки греческого клуба преодолели прессинг и дошли от своих ворот до штрафной площадки «Днепра-1». Джуричич, приняв передачу от Хуана Карлоса, с полугкруга штрафной точно пробил в нижний угол ворот – без шансов для Кинарейкина. Поучаствовал в голевой атаке и вышедший на замену Вербич.
Через десять минут ситуация для «Днепра-1» трансформировалась из тяжелой в почти безнадежную. Хуана Карлоса сбили в штрафной площадке, и Яннидис реализовал пенальти. Мяч пролетел почти по центру, а вратарь угадывал направление удара. Задержись Кинарейкин хоть на мгновение и, вполне возможно, мог бы отразить удар.
На последних минутах матча подопечные Кучера все же смогли забить гол. Отличился вышедший на замену Танчик, который после розыгрыша штрафного удару с близкого расстояния переправил мяч в ворота.
«Панатинаикос» использовал практически все свои возможности в матче. Это признак класса и квалификации команды. «Днепр-1» также создал мало моментов. Но реализовать смог только один. Перед ответным матчем у подопечных Кучера намного больше шансов встретиться в Лиге Европы с чешской «Славией», чем с французским «Марселем» в следующем раунде Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. 2 квалификационный раунд. Первый матч.
«Днепр-1» – «Панатинаикос» – 1:3
Каплієнко (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Яннідіс (84, пенальті)
Гуцуляк (70)
«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец (Каплиенко, 73), Сарапий, Сваток (Когут, 61), Мирошниченко, Бланко (Горин, 83), Бабенко (Танчик, 83), Третьяков (Адамюк, 61), Рубчинский, Гуцуляк, Довбик
«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд (Едвай, 24), Коцирас, Вильена (Чокай, 71), Джуричич (Манчини, 78), Перес, Бернард (Вербич, 71), Шпорар (Яннидис, 78), Паласиос
Арбитр: Даниэле Киффи (Италия)
Кошицкая футбольная арена (Кошице, Словакия)
События матча
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