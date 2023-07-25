Шансов осталось мало. Днепр-1 проиграл Панатинаикосу

В стартовом составе «Днепра-1» вышли трое новичков: защитник Василий Кравец, пришедший из полтавской «Ворсклы», а также полузащитники Денис Мирошниченко и Максим Третьяков, которые перешли из «Александрии». Неожиданно место в воротах занял 19-летний Яков Кинарейкин. Для голкипера, вызывавшегося в молодежную сборную Украины, матч против «Панатинаикоса» стал первым официальным за «Днепр-1». У основного в прошлом сезоне голкипера Макса Валефа было повреждение. Новичок команды Евгений Волынец, который на хорошем уровне отыграл прошлый сезон за коваливский «Колос», остался в запасе. Из-за повреждения также не смог принять участие в матче основной полузащитник Александр Пихаленок. Его позицию на поле занял Бланко.

«Основа» греческой команды состояла преимущественно из опытных футболистов возрастом около 30 лет и больше. Вышел в стартовом составе хорошо знакомый украинским болельщикам Бернард, который в свое время приходил в донецкий «Шахтер» в качестве будущей звезды мирового футбола. Однако бразильский полузащитник так и не оправдал выданных ему авансов. На скамейке запасных остался словенец Беньямин Вербич, который несколько сезонов провел в киевском «Динамо». Интересный факт: в стартовом составе «Панатинаикоса» вышел только один грек. В составе «Днепра-1» – только один легионер.

К сожалению, уже на 10-й минуте матча украинский клуб пропустил гол. Хуан Карлос получил мяч на левом фланге, сблизился с Мирошниченко, легко прошел его и сделал прострел во вратарскую площадку. Там Шпорар выиграл борьбу у двух футболистов «Днепра-1» и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

СК Днепр-1

С первых минут матча «Панатинаикос» действовал активно и агрессивно как в атаке, так и в обороне. Складывалось впечатление, что днепряне оказались не готовы к такому настрою футболистов греческой команды. В нападении подопечные Ивана Йовановича играли широко, часто использовали длинные передачи с одного фланга на другой. Именно после подобного перевода мяча «Панатинаикос» и забил гол.

«Днепр-1» в первом тайме встречал соперников на своей половине поля – сразу за центральной линией. Однако футболисты греческого клуба за счет качественной игры в пас довольно легко проходили оборонительные построения подопечных Кучера. При потере мяча игроки «Панатинаикоса» применяли прессинг, с которым днепрянам было тяжело справляться. В действиях игроков «Днепра-1» явно не хватало агрессии.

За первый тайм запомнились три момента в исполнении подопечных Кучера. Первый они создали сразу после пропущенного гола, но Довбику не дали нормально ударить из пределов штрафной площадки. На 18-й минуте Довбик снова получил мяч в штрафной и пробил примерно с 14-15 метров, но удар вышел неудачным – мяч пролетел мимо ворот.

СК Днепр-1

Атака «Днепра-1» на 41-й минуте началась с того, что Кинарейкин под давлением соперника выбил мяч на левый фланг на Рубчинского. Молодой полузащитник мяч принял в движении, благодаря чему сразу оставил не у дел игрока «Панатинаикоса». За счет этого днепрянам удалось преодолеть прессинг и получить свободные зоны. В завершающей стадии Кравец отдал пас в штрафную площадку на Довбика. Игрок сборной Украины принял мяч спиной к воротам и хотел отдать пас под удар партнеру, но сделал это очень неудачно, защитник перехватил передачу.

С самого начала второго тайма подопечные Кучера стали играть более агрессивно. Это сразу сказалось на действиях как в обороне, так и в атаке. Игроки «Панатинаикоса» уже не так легко доходили до штрафной днепрян. У ворот греческой команды стало более напряженно, но все же в течение продолжительного времени реальных голевых моментов у «Днепра-1» не было. Удары со средней и дальней дистанции не создавали проблем для голкипера Бриньоли, а приблизится к воротам не позволяли его партнеры по команде.

СК Днепр-1

На 72-й минуте «Днепр-1» практически повторил свой момент, созданный в первом тайме. Бланко отдал на левый фланг на Кравца, а тот сделал передачу на Довбика. На этот раз Артем точно скинул мяч на Рубчинского, после удара которого мяч зацепил игрока «Панатинаикоса» и полетел мимо ворот.

Сразу после этого момента «Панатинаикос» удвоил преимущество в счете. С помощью четырех передач игроки греческого клуба преодолели прессинг и дошли от своих ворот до штрафной площадки «Днепра-1». Джуричич, приняв передачу от Хуана Карлоса, с полугкруга штрафной точно пробил в нижний угол ворот – без шансов для Кинарейкина. Поучаствовал в голевой атаке и вышедший на замену Вербич.

Через десять минут ситуация для «Днепра-1» трансформировалась из тяжелой в почти безнадежную. Хуана Карлоса сбили в штрафной площадке, и Яннидис реализовал пенальти. Мяч пролетел почти по центру, а вратарь угадывал направление удара. Задержись Кинарейкин хоть на мгновение и, вполне возможно, мог бы отразить удар.

СК Днепр-1

На последних минутах матча подопечные Кучера все же смогли забить гол. Отличился вышедший на замену Танчик, который после розыгрыша штрафного удару с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

«Панатинаикос» использовал практически все свои возможности в матче. Это признак класса и квалификации команды. «Днепр-1» также создал мало моментов. Но реализовать смог только один. Перед ответным матчем у подопечных Кучера намного больше шансов встретиться в Лиге Европы с чешской «Славией», чем с французским «Марселем» в следующем раунде Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 2 квалификационный раунд. Первый матч.

«Днепр-1» – «Панатинаикос» – 1:3

Каплієнко (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Яннідіс (84, пенальті)

Гуцуляк (70)

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец (Каплиенко, 73), Сарапий, Сваток (Когут, 61), Мирошниченко, Бланко (Горин, 83), Бабенко (Танчик, 83), Третьяков (Адамюк, 61), Рубчинский, Гуцуляк, Довбик

«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд (Едвай, 24), Коцирас, Вильена (Чокай, 71), Джуричич (Манчини, 78), Перес, Бернард (Вербич, 71), Шпорар (Яннидис, 78), Паласиос

Арбитр: Даниэле Киффи (Италия)

Кошицкая футбольная арена (Кошице, Словакия)

ДНЕПР-1 – ПАНАТИНАИКОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА