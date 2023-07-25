25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3). Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Андраж Шпорар, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Филип Джуричич, 74 мин.

ГОЛ! 0:3. Фотис Йоаннидис, 84 мин (пен).

ГОЛ! 1:3. Владимир Танчик, 90 мин.

Полная видеозапись матча