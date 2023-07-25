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  4. Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Неудача в Словакии. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Днепр-1
25.07.2023 21:00 – FT 1 : 3
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 июля 2023, 23:30 | Обновлено 25 июля 2023, 23:37
1850
2

Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Неудача в Словакии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

25 июля 2023, 23:30 | Обновлено 25 июля 2023, 23:37
1850
2
Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Неудача в Словакии. Видео голов и обзор
СК Днепр-1

25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3). Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

Днепр-1 – Панатинаикос – 1:3. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Андраж Шпорар, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Филип Джуричич, 74 мин.

ГОЛ! 0:3. Фотис Йоаннидис, 84 мин (пен).

ГОЛ! 1:3. Владимир Танчик, 90 мин.

Полная видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Днепр-1).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Панатинаикос).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Панатинаикос).
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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос видео голов и обзор Андраж Шпорар Филип Джуричич Фотис Иоаннидис Владимир Танчик
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Владимир одесский
І це гра другої команди чемпіонату України? Це жах! Жодної тренерської думки, перебудови по ходу гри, варіанту Б. Гравці це окрема тема - бий біжи, відсутність командої гри і страх взяти на себе ініціативу, повести за собою партнерів. 
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+1
Alex Wolf
Дааа...печально...Вот и реальный уровень и Довбыка,и тренера,и команды...
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+1
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