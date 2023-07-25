КУЧЕР: «Три удара – три гола. Мы не заслуживали такого результата»

25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3). Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

На послематчевой пресс-конференции коуч днепрян Александр Кучер рассказал:

– Трудно комментировать сегодняшний матч, но скажем так. В первом тайме где-то испугались соперника, хотя ничего страшного не было, такие же люди, против которых нужно и можно играть. Пропустили гол, после чего уже пошла игра, появился рисунок, последовали моменты. Во втором тайме неплохо играли, но вот эти полмоменты у наших ворот… Полумомент – нам гол, полумомент – нам гол. Нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя, играя с такими командами, давать так легко забивать.

В прошлом сезоне в еврокубках против нас три удара – три гола. Сейчас также – три удара и три гола. Не понимаю почему так. Наверное, где-то не донесли и не достучались до ребят. Но говорить о том, что все потеряно, я так сказать не могу. Мы неплохо играли во втором тайме: бежали, накрывали, были моменты и могли забивать больше, однако потеряли концентрацию и бдительность, в результате чего получили непонятные голы. Что касается 11-метрового удара, то его трудно комментировать, был ли он. Надо еще раз пересмотреть, ведь я не видел там нарушения правил.

– Насколько счет отражает ход матча?

– Считаю, что мы не заслуживали такого результата и такого поражения. Мы могли забивать больше, а эпизоды у наших ворот мы, конечно, проанализируем, их нужно убрать, ведь очень легко мы дали забить эти голы.

– Сегодня в основном составе команды дебютировал юный вратарь Яков Кинарейкин. Можете прокомментировать его игру?

– Яков – молодой вратарь, и мы решили поставить его на эту игру, потому что у нас много травмированных голкиперов. Да, к нам в последнее время присоединился Волынец, но он провел лишь один тайм в контрольном матче, а Яков хорошо себя проявил на сборах, поэтому выбор пал на него.

Днепр-1 – Панатинаикос. Пресс-конференция Александра Кучера