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Лига Чемпионов
Днепр-1
25.07.2023 21:00 – FT 1 : 3
Панатинаикос
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Лига чемпионов
25 июля 2023, 23:59 | Обновлено 26 июля 2023, 00:08
2390
9

КУЧЕР: «Три удара – три гола. Мы не заслуживали такого результата»

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл «Панатинаикосу» со счетом 1:3

25 июля 2023, 23:59 | Обновлено 26 июля 2023, 00:08
2390
9
КУЧЕР: «Три удара – три гола. Мы не заслуживали такого результата»
СК Днепр-1. Александр Кучер

25 июля в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл греческому «Панатинаикосу» (1:3). Ответный матч запланирован на 1 августа в Греции.

На послематчевой пресс-конференции коуч днепрян Александр Кучер рассказал:

– Трудно комментировать сегодняшний матч, но скажем так. В первом тайме где-то испугались соперника, хотя ничего страшного не было, такие же люди, против которых нужно и можно играть. Пропустили гол, после чего уже пошла игра, появился рисунок, последовали моменты. Во втором тайме неплохо играли, но вот эти полмоменты у наших ворот… Полумомент – нам гол, полумомент – нам гол. Нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя, играя с такими командами, давать так легко забивать.

В прошлом сезоне в еврокубках против нас три удара – три гола. Сейчас также – три удара и три гола. Не понимаю почему так. Наверное, где-то не донесли и не достучались до ребят. Но говорить о том, что все потеряно, я так сказать не могу. Мы неплохо играли во втором тайме: бежали, накрывали, были моменты и могли забивать больше, однако потеряли концентрацию и бдительность, в результате чего получили непонятные голы. Что касается 11-метрового удара, то его трудно комментировать, был ли он. Надо еще раз пересмотреть, ведь я не видел там нарушения правил.

– Насколько счет отражает ход матча?

– Считаю, что мы не заслуживали такого результата и такого поражения. Мы могли забивать больше, а эпизоды у наших ворот мы, конечно, проанализируем, их нужно убрать, ведь очень легко мы дали забить эти голы.

– Сегодня в основном составе команды дебютировал юный вратарь Яков Кинарейкин. Можете прокомментировать его игру?

– Яков – молодой вратарь, и мы решили поставить его на эту игру, потому что у нас много травмированных голкиперов. Да, к нам в последнее время присоединился Волынец, но он провел лишь один тайм в контрольном матче, а Яков хорошо себя проявил на сборах, поэтому выбор пал на него.

Днепр-1 – Панатинаикос. Пресс-конференция Александра Кучера

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Днепр-1).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Панатинаикос).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Панатинаикос).
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 9
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Сергій Леонідович Литвиненко
Днепр такого физрука как ты не заслуживает 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Commando
Без фейковых пенальти и нет результата 
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+4
Lion
Саня уйди в отставку не мучь ни себя ни команду....
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+2
Spaceman
Давно не спостерігав за Дніпром, вважав, що там давно новий тренер..Нажаль, помилився.. Кучер - тренер Пєрдіва..
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+1
an52
"В минулому сезоні три удари - три голи. В новому сезоні - три удари три голи. Не розумію чому так"    
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+1
Педя Яновский
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+1
BekXan
 Наскільки рахунок відображає хід матчу?
– Вважаю, що ми не заслуговували на такий підсумок, і такої поразкиЛюдина тупо не розуміє і не баче гру своєї команди.В відставку
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0
BARA.bass
Ну бля если Панатинайкос злякалися, то тогда может вообще не стоит играть там) Надежда была, но почему-то догадывался что сядут в лужу (
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0
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